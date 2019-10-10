Dünya Tel Abyadın doğu ve batı kanadında makas daralıyor - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'ın doğu ve batı kanadında makas daralıyor - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PYD işgali altındaki çok sayıda noktada denetim sağlandı. Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi. Şehrin doğu ve batı kanadı terörden arındırıldı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.
Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

Harekatın 2. günü saat 19.00 itibariyle

Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri kurtarıldı.

Söz konusu köylerin alınmasıyla birlikte Tel Abyad'ın doğu ve batı kanadı arasındaki makas daraldı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 109

İşte güncel harita:

  • Harekatın 2. günü saat 17.00 itibariyle
  • Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
  • Harekatın 2. günü saat 15.00 itibariyle
  • Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
  • Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar sürüyor.
  • Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.Şehrin doğu ve batı kanadı terörden arındırıldı.
  • Sınır ötesindeki terörden arındırılmış bölgelerin kısa sürede birleşmesi ve şehir merkezlerini de kapsaması planlanıyor.
  • Harekatın 2. günü saat 11.20 itibariyle
  • Tel Abyad'ın doğu kesimlerinde stratejik noktalarda denetim sağlandı. Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.
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