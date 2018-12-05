Dünya Tel Avivde 30 bin kişi kadına yönelik şiddet için toplandı
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Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik şiddet için toplandı

Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik şiddet için toplandı

İsiral'in Tel Aviv şehrinde yaklaşık 30 bin kişi, kadına yönelik şiddeti protesto için gösteri düzenledi. Gösteride protestocularla polis arasında çatışma yaşandı.

AA
Protestoya binlerce Filistinli kadın da katıldı.
Protestoya binlerce Filistinli kadın da katıldı.

Tel Aviv'de çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 30 bin kişi, kadına yönelik şiddeti protesto için etkinlik düzenledi.

Ülkedeki yerel basında verilen bilgiye göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, ülkede yaşanan kadına yönelik şiddet, çoğunluğu kadınlardan oluşan 30 bin kişi tarafından protesto edildi.

  • Yedeot Ahranot gazetesine göre, gösteride protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Protestoya binlerce Filistinli kadının da katıldığı ifade ediliyor.

İnsan hakları örgütlerine göre, İsrail'de yaşayan Arap kadınlar çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor. Sivil toplum örgütü Katar Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Cemiyetine göre, 2018'in başından bu yana İsrail'de öldürülen 24 kadının yarısı ülkede yaşayan Arap toplumundan.

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