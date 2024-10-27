Tel Aviv'de bir kamyon otobüs durağına çarptı: 10'u ağır 40 yaralı

Terör devleti İsrail'in Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah erken saatlerde Lübnan'dan Tel Aviv'e doğru gelen yaklaşık beş roketin tespit edildiğini duyurdu. Hizbullah tarafından ateşlenen ve demir kubbe bataryalarını hedef alan roketlerin çoğu engellenirken bir kısmının ise boş araziye düştüğü öğrenildi. Öte yandan Hizbullah Hayfa yakınlarındaki bir donanma üssünü de hedef aldı.