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Tel Aviv'de bir kamyon otobüs durağına çarptı: 10'u ağır 40 yaralı

Tel Aviv'de bir kamyon otobüs durağına çarptı: 10'u ağır 40 yaralı

12:1827/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
AA
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Tel aviv
Tel aviv

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda 10'u ağır 40 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Amichai Stein ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, yaralı sayısının 40 olduğunu kaydetti.

"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.


#İsrail
#Kızıl Davud Yıldızı
#Tel Aviv

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