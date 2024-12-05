Tel Rıfat'a dönüş kuyruğu: Artık hasret bitti evimize kavuştuk

Yıllardır baskı, tehdit ve zulümle Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat’tan kaçmasıyla birlikte burada yaşayan halk da derin bir nefes aldı. Bölgede örgüt tarafından ev, iş yeri, araç ve hayvanlarına el koyulan, memleketlerinden sürgün edilen yüzlerce Tel Rıfatlı, evlerine geri döndü. Suriye’nin çeşitli bölgelerinden eşyalarını araçlarına yükleyen yüzlerce sivil, kurtarılan bölgelere ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yol üstünde saatler süren bekleyiş sırasında sivillere Suriyeli muhalifler tarafından su ve yiyecek veriliyor. Araçlar, sızma ihtimaline karşı tek tek kontrol ediliyor.





YENİDEN EVİMİZE KAVUŞTUK

Geri dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşurken, 8 yıldır Azez’de yaşayan ve Suriyeli muhaliflerin Tel Rıfat’ın kurtarmasıyla geri dönen Mahmud Rıfai, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Evimi çok özledim ve artık ona kavuşmak için çok heyecanlıyım. Terör örgütü PKK/YPG bölgeye geldiğinde evimizi elimizden aldı. Çocuklarımızı zorla örgüte katmak istedi. Komşularımızın çocuklarını kaçırıp, asker yaptı. Biz de aynı durumdan korktuğumuz için buradan ayrıldık. Ama artık bu hasret bitti, yeniden evimize kavuşuyoruz”

diye konuştu.





HASTANE SAHİBİNE GERİ VERİLDİ

Suriyeli muhalifler, Tel Rıfat’ta sivillerden alınan mal ve mülkü de sahiplerine teslim etmeye başladı. Yıllar önce sivil bir kişiden zorla alınan Tel Rıfat Hastanesi de sahibine geri verildi. Terör örgütü bu hastaneyi yıllarca yaralı ve hasta militanların tedavisi için kullandı. Ayrıca burada esir düşen Suriyeli muhaliflere de işkence edildiği öğrenildi. Hastanenin yeniden eski sahibine verilmesiyle birlikte burada çalışan sağlık ekibinden hemşir Yusuf Ebu Adl Burğu da görevine geri döndü. Burğu, “PKK burada Suriye halkına çok zulmetti. Onlara karşı çıkanları öldürdüler, evlerini bombaladılar. Kendi taraftarı olmayanları buradan çıkardılar. Ben de onlardan biriyim ve Suriye’nin kuzeyine yerleştim. Burası kurtulunca geri döndüm. Bu hastane artık eski misyonuna geri dönecek, sivil halka şifa dağıtacak inşallah” dedi.





HAFTALAR ÖNCE SIZMA YAPTIK

Tel Rıfat’ta güvenlik çalışmaları sürerken, Suriyeli muhaliflerin askeri kanadı Müşterek kuvvetlerin bölge komutanı Nidal Biyanuni, Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Operasyona 3 yıl boyunca hazırlandıklarını söyleyen komutan Biyanuni, “Çok uzun süren eğitimler ve planların ardından operasyona başladık. Haftalar önce sızma yaptık Tel Rıfat’a. Burada 7 teröristi esir aldık. Çok şükür birkaç gün içinde burayı geri aldık” dedi. Sivillerle ilgili büyük bir hassasiyet içinde olduklarını anlatan Biyanuni, “Kürt de olsa Arap da olsa siviller bizim kardeşlerimiz. Onlara bu şekilde davrandık. İlk girdiğimizde herkes korku içindeydi ama bizim onlara karşı davranışımızı görünce mutlu oldular, dua etmeye başladılar, ‘Bizi zulümden kurtardınız, hoş geldiniz’ dediler. Biz de onların ekmek, yiyecek, su gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. PKK’nın el koyduğu evleri sahiplerine geri verdik. Burada güvenlik çalışmamız sürüyor. Çok fazla tünel var. Tünelleri kapatacağız, başka çaremiz yok. Bomba ile imha edersek bütün şehir yerle bir olur. Çünkü tüm şehrin altını kaplayacak şekilde yapmışlar” ifadelerini kullandı.





TÜNEL ŞEBEKESI İLÇEDEN İKİ KAT BÜYÜK

Tel Rıfat’ta PKK/YPG’nin terör faaliyetlerini yürütmek için açtığı çok sayıda tünel bulundu. Şehrin adeta iki katı büyüklüğünde inşa edilen bu tünel şebekesi, bölgedeki pek çok köye doğru açılıyor. Yer altındaki bu karmaşık tünellere Yeni Şafak girdi. Yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünellerde belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı.





3 TERÖRİST ETKİSİZ

PKK’nın çok sayıda koridor, oda ve merdivenle hazırladığı katlı tünellerde çatışmalar zaman zaman devam ediyor. Geçtiğimiz gün tünelden şehre sızmak isteyen 3 terörist, Suriyeli muhalifler tarafından etkisiz hale getirildi. Tünellerden yeni sızma girişimlerini önlemek için yoğun güvenlik önlemi alındı. Terör tünellerinin başladığı evde ise terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları ve terör kitapları ile etkisiz hale getirilen militanların fotoğrafları dikkati çekti.



