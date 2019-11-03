Dünya Tel Rıfatlılar dönüş yolu gözlüyor Mutabakata rağmen PKK bölgeden çıkarılmadı
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Tel Rıfatlılar dönüş yolu gözlüyor: Mutabakata rağmen PKK bölgeden çıkarılmadı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez'de yaşayan yerinden edilmiş Tel Rıfatlılar, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçelerine işgalinin son bulması için gösteri yaptı. Protestocular, Arapça, "Yerinden edilenleri YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara iade edin" pankartları taşıdı.

Haber Merkezi AA
Tel Rıfat halkı, evlerine dönebilmek için YPG*PKK işgalinin sona ermesini bekliyor.
Tel Rıfat halkı, evlerine dönebilmek için YPG*PKK işgalinin sona ermesini bekliyor.

İşgalden kaçarak Türkiye-Suriye sınırındaki Azez ilçesine sığınan Tel Rıfatlılar, ilçe merkezinde toplanarak, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerin terör örgütü işgalinden kurtarılması için protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular, Arapça, "Yerinden edilenleri YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara iade edin", "Barış Pınarı ancak Tel Rıfat’ın arındırılması ile tamamlanır", "Mennağ, Harbel sizi çağırıyor ey kuzeyin kahramanları", "Yıllarca yerinden edilmek bizi devrimden alıkoyamaz" yazılı dövizler taşıdı.

YPG işgali henüz sona ermedi

  • Suriye ayaklanmalarının sembolü "Suriye Devrim Bayrağı" taşıyan eylemciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu'na (SMO) seslenerek, YPG/PKK terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat, Minneğ ve Harbel yerleşimlerinin kurtarılmasını istedi.

Eyleme katılanlardan Tel Rıfat Siyasi Ofisi üyesi Beşir Allito, yaptığı açıklamada, en az 200 bin Tel Rıfatlının terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmek için bir araya geldiğini söyledi.

Uluslararası topluma Türkiye'nin inşa etmek istediği güvenli bölgeye destek verme çağrısı yapan Allito, çadır kamplarda zor koşullarda yaşayanların çoğunun Tel Rıfatlı olduğunu vurguladı.

"Güven ve istikrar Türkiye'nin dönüşü ile mümkün"

Allito, "Bölgede istikrar ve güven ne rejimin ne DEAŞ'ın ne de terör örgütü SDG'nin bölgeye geri dönmesiyle sağlanır. Dera'da rejimin halktan nasıl intikam aldığını herkes görüyor. Güven ve istikrar ancak Türkiye'nin ve ÖSO'nun geri dönmesi ile sağlanacak." ifadelerini kullandı.

  • Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de Soçi kentinde imza altına alınan mutabakat muhtırasında, Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin tamamının silahlarıyla birlikte buralardan çıkarılacağı hükme bağlanmıştı.

Suriye'de Afrin-Azez arasındaki Tel Rıfat ilçesi, 2016 yılının başından bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor. Tel Rıfatlı 250 bin civarında Arap sivil, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan kamplarda barınmaya çalışıyor.

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