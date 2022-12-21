Dünya Temsilciler Meclisinden Trump kararı
AMERİKA

Temsilciler Meclisi’nden Trump kararı

Komite, kamuya açık son oturumunda bugün 21 Aralık’ta nihai oyunu kamuoyuyla paylaşacakları raporu görüştü. Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, oturumda yaptığı konuşmada komitenin elde ettikleri verileri hukuki makamlarla paylaştığını ve Trump’ın “İsyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak”, “Resmi bir süreci engellemeye çalışmak”, “ABD’nin düzenini bozmak için komplo”, “yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo” gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna vardığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Temsilciler Meclisi’nden Trump kararı
Eski ABD Başkanı Donald Trump

Komite, kamuya açık son oturumunda bugün 21 Aralık’ta nihai oyunu kamuoyuyla paylaşacakları raporu görüştü.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, oturumda yaptığı konuşmada komitenin elde ettikleri verileri hukuki makamlarla paylaştığını ve Trump’ın “İsyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak”, “Resmi bir süreci engellemeye çalışmak”, “ABD’nin düzenini bozmak için komplo”, “yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo” gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna vardığını belirtti.

9 ÜYEDEN AYNI KARAR

Komitede yapılan oylamada, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığına Trump’ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edildi.

Komitenin Adalet Bakanlığına yaptığı tavsiyenin büyük oranda sembolik kalması bekleniyor. Bakanlık, Kongredeki komitelerden kendisine yapılan tüm tavsiyeleri değerlendirmek zorunda değil ve 6 Ocak’a ilişkin kendi soruşturmasını yürütüyor.

Öte yandan, Komite Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy ve diğer Cumhuriyetçi isimler hakkında disiplin soruşturması açılması için de tavsiyelerde bulundu.

KOMİTE ÖZET RAPOR YAYIMLADI

ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suçlama tavsiyelerinin de bulunduğu nihai raporunun özet halini yayımladı.

Komite, bugün oy birliği ile üzerinde uzlaştığı ve 21 Aralık’ta tamamını yayımlamaya hazırlandığı raporun özet kısmını kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump, Trump’ın Avukatı John Eastman ile “diğer kişiler” hakkında Adalet Bakanlığına suçlama tavsiyesinde bulunuyor ve bakanlığın elindeki araçları kullanarak komiteden daha çok kanıta ulaşabileceği kaydediliyor.

Trump’ın seçim gecesi “yanlış bir zafer” ilan etmesinin daha önceden planlandığına işaret edilen raporda, komitede ifade vermeyi reddeden Cumhuriyetçi Kongre üyeleri hakkında da disiplin soruşturması çağrısında bulunuluyor.

Raporda ayrıca komitede ifade veren, Trump’ın eski danışmanları ve yakın çevresindekilerin sözlerine de sıkça yer veriliyor.

6 OCAK SORUŞTURMA KOMİTESİ

ABD’de 6 Ocak 2021’de düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için Haziran 2021’de kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi.

6 Ocak soruşturma komitesinin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.

Komite, bugüne kadar Trump’a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows “Kongreyi tahkir” ile suçlanmıştı.

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