Dünya Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki çıkar çatışması davasını iptal etti
AMERİKA

Temyiz mahkemesi Trump hakkındaki 'çıkar çatışması' davasını iptal etti

ABD Temyiz Mahkemesi, 196 Demokrat Partilinin 2017'de açtığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi. Dava, Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağı gerekçesiyle iptal edildi

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Temyiz Mahkemesinin Washington D.C. Dairesi, Kongre üyelerinin bu konuda Başkan'a dava açması için yasal dayanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin eski kararlarını emsal göstererek Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağını kaydetti.

İptal kararında, Demokratların söz konusu şikayetlerini Amerikan halkına, diğer Kongre üyelerine ve Başkan'ın kendisine yöneltebileceğini ancak bunu yasama erki adına bir mahkemede dava olarak açamayacağı vurgulandı.

Çıkar çatışması davasının iptalinin, Trump'ın Kongrede yürütülen azil soruşturmasından aklanmasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump için azil defteri kapandı: Suçlamalardan aklandı
DÜNYA
Trump için azil defteri kapandı: Suçlamalardan aklandı

196 Kongre üyesi 2017'de dava açmıştı

  • Demokrat Partili 196 Kongre üyesi, özellikle de otelleri üzerinden yabancı ülke kaynaklarından menfaat elde ettiği gerekçesiyle Trump hakkında anayasanın devlet başkanının "yabancı ülke kaynaklarından menfaat sağlamasını" yasaklayan maddesi uyarınca, federal mahkemede 14 Haziran 2017'de dava açmıştı.
  • Kongre üyeleri, anayasanın ilgili maddesinin Başkan'ın yabancı ülkelerden hediye, gelir, makam, unvan veya benzeri bir menfaat kabul etmesini "Kongrenin onayına" bağlamasını gerekçe göstererek, "Kongrenin yetkisinden yoksun bırakıldığı iddiasıyla" dava dilekçesine imza atmıştı.
  • 37 sayfalık dava dilekçesinde Trump'ın şirketinin kendi işlerine özel muamele gösterilmesi için yabancı ülkelere teşvik verdiği iddiası da yer almıştı.

Trump'ın konuşma metnini yırttı
OYNAT 00:41
Trump'ın konuşma metnini yırttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmaya damga vuran anlar yaşandı. Trump, konuşmasından önce azil sürecini başlatan Demokrat Partili Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmazken, Pelosi de Trump'ın verdiği konuşma metnini yırttı.
Hafter havalimanına saldırdı

Hafter havalimanına saldırdı

​Başkent Trablus'ta uçuşlar durduruldu.
İki bölge için çığ uyarısı

İki bölge için çığ uyarısı

Yarın ülke genelinde hava yağışlı olacak.
İsrail ile Arap ülkeleri nikaha hazırlanıyor

İsrail ile Arap ülkeleri
nikaha hazırlanıyor

​Mısır'daki zirveyi ABD organize ediyor.
Oynayanlara da <br>ceza yolda

Oynayanlara da
ceza yolda

​MASAK, hukuki süreci başlattı.
İstanbulluları aldattı

İstanbulluları aldattı

​Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerini 7 ayda unuttu.
Bahadır Altan <br>Pegasus'tan kovuldu

Bahadır Altan
Pegasus'tan kovuldu

​Kazayı konuşacağına siyaset yapması tepki toplamıştı.
Çin'den ithalat durduruldu

Çin'den ithalat durduruldu

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararları açıkladı.
90 bin sivil daha sınırda

90 bin sivil daha sınırda

Esed rejimi ve Rusya son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti.
Yüzde 35 zam!

Yüzde 35 zam!

10 Şubat Pazartesi günü zamlı uygulama başlayacak.
Felaketlerle mücadele ediyoruz

Felaketlerle mücadele ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çığ şehidinin cenaze törenine katıldı.
İfadesi alınacak

İfadesi alınacak

​İSMEK soruşturmasında yeni gelişme.
Herkes<br> bu çağrıyı duysun

Herkes
bu çağrıyı duysun

Ailesine kavuşan PKK'lı: Orası köleliğin en kötü olan yeridir.
MSB'den sert mesaj

MSB'den sert mesaj

​Emir verilmesi durumunda gereği yapılacak.
Ana kucağında<br>eğitim başladı

Ana kucağında
eğitim başladı

​Okul öncesi eğitimde Büyükşehir farkı.
Bankalarla görüştük mutabık kaldık

Bankalarla görüştük mutabık kaldık

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz müjdesi.
Ne gerekiyorsa yapacağız

Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, İdlib için yarın Rus heyetin geleceğini açıkladı.
3 müfettiş görevlendirildi

3 müfettiş görevlendirildi

​İçişleri Bakanlığından çığ felaketi için görevlendirme yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.