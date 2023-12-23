Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmak için canını hiçe sayarak çalışan gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Gazze'deki hükümet, işgalci gücün düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiği kaydedildi. Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.