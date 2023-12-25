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Dünya

Terör devleti İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 70 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

00:59 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:01 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Magazi mülteci kampına düzenlenen saldırı sonrası Filistinliler yaralıları ve hayatını kaybedenleri taşıdı.
Magazi mülteci kampına düzenlenen saldırı sonrası Filistinliler yaralıları ve hayatını kaybedenleri taşıdı.

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, işgalcilerin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.


#İsrail
#El-Magazi Mülteci Kampı
#Gazze
#saldırı
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