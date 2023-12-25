Terör devleti İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 70 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ölüm saçmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 54 bin 36 olduğunu duyurdu.