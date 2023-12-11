Terör devleti İsrail zalimlikte sınır tanımıyor: Bebekli Filistinli anneleri hapse attılar

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoyduğu, aralarında bebekli anne, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 142 Filistinli kadın esiri hapse attığı kaydedildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşları daha önce yaptıkları ortak açıklamada İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden getirilerek Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlere karşı korkunç suçlar işlediğini duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlerin sayıları, akıbetleri, tutuldukları yerler ya da sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir veriyi açıklamayı reddettiği kaydedilmişti.