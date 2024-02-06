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Terör devleti İsrail'de hükümet çatırdıyor: Bakanlar birbirine girdi

İsrail hükümetinde Gazze politikaları konusunda derin ayrımlar yaşanmaya devam ediyor. İsrail hükümetinde Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistinlilere karşı ırkçı söylemiyle tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in “güvenlik konusunda söz sahibi olmadığını” söylerken, Ben-Gvir, Gallant'ı 7 Ekim öncesinde Hamas'ın yıldırıldığı fikrini savunmakla suçladı.

08:23 - 6/02/2024 Salı
AA
İsrail'de Savunma ve Ulusal Güvenlik bakanları arasında yetki tartışması
İsrail'de Savunma ve Ulusal Güvenlik bakanları arasında yetki tartışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 120 gündür devam eden saldırıları, buradaki 2,3 milyon nüfusun hayatta kalma mücadelesi verdiği insanlık felaketini derinleştirirken, İsrail hükümetindeki fikir ayrılıkları da giderek artıyor.


Savunma Bakanı Gallant, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilere karşı ırkçı söylemiyle öne çıkan Bakan Ben-Gvir hakkındaki sorulara sert yanıt verdi.

Ben-Gvir'in ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e karşı tutumunu eleştirmesi, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi çağrıları sorulan Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı'nın “güvenlik konularında söz sahibi lider kadrosunda yer almadığı” yanıtını verdi.


Savunma Bakanı Yoav Gallant


"Sabıkalı" Bakandan karşılık


Geçmişinde ırkçılıktan hüküm giymiş Ben-Gvir, Gallant'ın basın toplantısındaki ifadeleri üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bakan Gallant, tabi ki ben sizin algı hükümetinizin parçası değilim.” ifadesini kullandı.


Gallant'ın içinde yer aldığı savaş kabinesini Gazze'ye insani yardım gönderme, Gazze Şeridi'ndeki birliklerin azaltılması kararlarıyla suçlayan Ben-Gvir, Savunma Bakanı'nı “7 Ekim öncesinde Hamas'ı saldırmaya cesaret edemeyecek hale getirdikleri yanılgısına düşmek" ve bugünkü durumda pay sahibi olmakla eleştirdi.

İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan daraltılmış savaş kabinesinde Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant, iki eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un yanı sıra Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer oturuyor. İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise güvenlik kabinesi toplantılarına katılıyor.


Itamar Ben-Gvir


Kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir


Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, kolluk kuvvetlerinden sorumlu bakanlığa getirilmişti.

İsrail yönetimi, normal şartlarda ramazan ayında Doğu Kudüs'teki yıkımlardan kaçınıyor ancak Mart 2023'te Bin Gvir, ramazanda Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına devam edilmesi talimatını vermişti.


İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.




#israil
#Gazze
#Itamar Ben-Gvir
#Yoav Gallant
1 saat önce
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