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Terör devleti İsrail'den alçaklık: 'Bıçaklı saldırı' iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit ettiler

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da katliamlarına yenisini ekledi. İşgalci İsrail, bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdü.

00:49 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
İsrail güçleri, Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı" iddiasıyla Filistinli bir çocuğu öldürdü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı" iddiasıyla Filistinli bir çocuğu öldürdü.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in güneyindeki Es-Semu beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ferid Şevki Ez-Zearir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Es-Semu kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, olayda İsrail güçlerinden yaralanan kimse olmadığı kaydedilmişti.

İsrail güçleri bir Filistinliyi daha aynı iddiayla öldürmüştü

İsrail ordusu, dün El Halil'de bir Filistinlinin daha bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ordu, olayın ayrıntılarına ve Filistinli şahsın kimliğine ilişkin ayrıntı vermezken, yol kenarında yerde duran ve saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir bıçağın fotoğrafını paylaşmakla yetinmişti.



#Filistin
#israil
#İşgal
#Batı Şeria
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