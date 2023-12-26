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Terör devleti İsrail'den esir alınan Filistinlilere işkence: Stadyumda toplayıp yarı çıplak şekilde teşhir ettiler

Gazze'ye aralıksız ölüm yağdıran eli kanlı İsrail ordusu esir aldığı Filistinlilere de işkence uyguluyor. İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

08:44 - 26/12/2023 Tuesday
AA
İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak teşhir etti
İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak teşhir etti

Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, zorla yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli sivilin, İsrail askerlerince alıkonulduğu ve Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak bir şekilde toplandığı görülüyor.



Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülüyor.


Terör devleti İsrail'e bağlı güvenlik güçlerinin daha önce de esir aldığı Filistinlileri yarı çıplak halde teşhir ettiğine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.






#gazze
#israil
#teşhir
#yarı çıplak
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