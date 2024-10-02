Terör devleti İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Ölü ve yaralı siviller var

Orta Doğu'nun demografik yapı bakımında en karmaşık ülkesi olan Lübnan, çok sayıda farklı etnik ve dini grup yaşıyor. Çoğu aslen Arap olmakla birlikte Lübnan'da Rumlar, Ermeniler ve diğer etnik kökenlerden gruplar da bulunuyor. Terör örgütü İsrail'in Gazze'den sonra saldırı başlattığı Lübnan, kaç din ve mezhebi içinde barındırıyor? yenisafak.com bu karmaşık sorunun ardına düştü..