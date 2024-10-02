Terör devleti İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Ölü ve yaralı siviller var

Terör devleti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya hava saldırısı düzenledi. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. İsrail, önceki gece de Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.
Ölü ve yaralı siviller var
İşgalci İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.
İsrail'den açıklama yok
İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.