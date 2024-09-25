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Terör devleti İsrail'den Suriye'de birçok noktaya hava saldırıları

Terör devleti İsrail'den Suriye'de birçok noktaya hava saldırıları

00:4525/09/2024, Çarşamba
AA
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İşgalci İsrail ordusuna ait hava araçlarının Suriye'de birçok noktayı hedef aldığı ileri sürüldü. (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail ordusuna ait hava araçlarının Suriye'de birçok noktayı hedef aldığı ileri sürüldü. (Foto: Arşiv)

Lübnan'da kanlı saldırılar gerçekleştiren terör devleti İsrail bu kez de namluyu Suriye'ye çevirdi. Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığı ileri sürüldü. Öte yandan rejime ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği de ifade edildi.

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin batısındaki Tartus ilinde birden fazla noktaya hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etti.

Saldırıların sürdüğü ve rejime ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği ileri sürüldü.

İsrail ve Şam yönetiminden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Terör devletinden Suriye'ye yönelik saldırıları

İsrail'e ait savaş uçakları 9 Eylül'de Suriye'nin Hama ve Tartus illerinde birden fazla askeri noktaya 15 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 16 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

Tartus ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


İsrail Lübnan'ı vurdu: Lübnan'da korkunç bilanço! 24 Eylül Salı İsrail İsrail- Lübnan arasında yaşanan son durum

İsrail- Lübnan arasında son yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. Lübnan, İsrail'in hava saldırılarının bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde en az 492 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce sivil, ülkenin güneyinden kaçarak güvenli noktalara akın ediyor. Ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok aile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bir Hamas komutanın da vefat ettiği açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Mahmoud Al Nader'in (Mahmud El Nadir) hayatını kaybettiğini doğruladı. İşte 24 Eylül 2024 Salı İsrail- Lübnan arasında yaşanan son durum...


#İsrail
#Suriye
#Tartus

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