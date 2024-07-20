Dünya

Terör devleti İsrail'in katlettiği hamile kadının karnındaki 9 aylık bebek kurtarıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek kurtarıldı.

16:03 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:35 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
Foto: AA
Foto: AA

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi doktorları, gecenin ilk saatlerinde ölü olarak hastaneye getirilen 9 aylık hamile bir kadının karnındaki bebeği başarılı bir operasyonla kurtardı.



Avde Hastanesi'nin acil servisine getirilen Filistinli annenin bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Bebeğin Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yeni doğan servisinde bulunan kuvöze yerleştirildiği belirtildi.



Operasyonun doğum uzmanı kadın doktorlar tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Avde Hastanesi, Gazze Şeridi'ne yönelik süren katliamın başından bu yana kentin orta kesiminde kadın hastalıkları ve doğum hizmeti veren tek hastane olarak sağlık hizmeti veriyor.


#El-Avde Hastanesi
#Filistin
#Gazze
#israil
41 dakika önce
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