Terör devleti İsrail'in katlettiği hamile kadının karnındaki 9 aylık bebek kurtarıldı

İsrail ordusunun üsse çevirip, askerlerin önünde poz verdiği Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin müdürü Subhi Sukeyk, Yeni Şafak’a konuştu. Hastaneye saldırının Türkiye’nin egemenliğine yönelik saldırı olduğunu belirten Sukeyk, “Türkiye’nin zulme karşı net duruşu işgalcileri rahatsız etti. Bu fotoğrafla Türkiye’ye Gazze’den uzak durması konusunda mesaj veriyorlar. Ancak işgalciler şunu bilsin, Türkiye çok büyük devlet. Gereğini yerine getirecektir” dedi.