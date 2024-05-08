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Dünya

Terör devleti İsrail'in Rehaf'a saldırısı: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yeniden açıldı

İşgalci İsrail güçlerinin Refah'a yönelik kara harekatı devam ediyor. Terör devleti İsrail bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın tekrar açıldığını duyurdu.

11:22 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:24 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı
Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT), Gazze'den düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı insani yardımların geçişi için yeniden açtığı belirtildi.


Açıklamada, insani yardım taşıyan tırların Mısır'dan, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelmeye başladığı ifade edildi.


İsrail ordusu, 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim bölgesine düzenlenen roketli saldırılarda 4 askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını duyurmuştu.


Katil İsrail'in Refah saldırısı sorası ABD'den bir ilk: Bomba sevkiyatı durduruldu

Katil İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Katil İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Soykırımcı İsrail'in Refah hamlesi sonrası ABD bir ilke imza attı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi; Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre, bomba sevkiyatını durdurulduğunu belirten kişinin, sevkiyata ilişkin açıklamalarda bulunan ve gizlilik endişesi nedeniyle ismini vermek istemeyen üst düzey bir ABD yetkilisi olduğu belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt ettiğini söyledi. Miller, "İnsani yardımların ulaşmaya devam edebilmesi için, bunun gerçekten gerçekleşmesi için çalışıyoruz" dedi.


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.


İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.


Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.



#gazze
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#Kerem Ebu Salim
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