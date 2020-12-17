Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Terör örgütü Boko Haramın kaçırdığı 500 öğrencinin izi bulundu
AFRİKA

Terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı 500 öğrencinin izi bulundu

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula 11 Aralık'ta terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 500'den fazla öğrenciyi kaçırılmıştı. Katsina Valisi Masari, kaçırılan yüzlerce öğrencinin, komşu eyalet Zamfara'daki ormanda olduklarını belirlediklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteriye devam ediyor.
Bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteriye devam ediyor.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrencinin yerinin tespit edildiği bildirildi.

Katsina Valisi Aminu Masari, yaptığı açıklamada, eyaletin Kankara bölgesinde Boko Haram tarafından bir yatılı okuldan kaçırılan yüzlerce öğrencinin, komşu eyalet Zamfara'daki ormanda olduklarını belirlediklerini ifade etti.

Öğrencilerin serbest bırakılması için örgütle müzakere yaptıklarını aktaran Masari, "Yerel güvenlik birimimizin yoluyla görüşüyoruz ancak parayla pazarlık yapmayacağız. Bir vali olarak kaybolan 402 öğrencinin kurtarılmasından sorumluyum." ifadelerini kullandı.

500'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, bölgeyi ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözünü vermişti.

Bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteriye devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyonun başlatıldığını belirtmişti.

Tüm yatılı okullar kapatıldı

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Masari, saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.

Abone Ol Google News
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ’ın parti kuracağı iddia edildi

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Türkiye'ye<br>siper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Yoğun kar<br>yağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.
Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.
DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.