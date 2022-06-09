Terör örgütü PKK Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Hayat

Yedi İklim Üç Sada: İslam coğrafyasının etkili sanatçıları bir arada

YediHilal kültürel ve sanatsal alanda önemli işlerin öncüsü olma gayesinde yaptığı çalışmalarla yoluna devam ediyor. “Yedi Tepeden Yedi Kıtaya” sloganıyla yola başlayan YediHilal, bu sloganın bir yansıması olarak “Yedi İklim Üç Sada” projesini hayata geçirerek İslam coğrafyasında etkili olan kıymetli sanatçıları bir araya getiriyor.