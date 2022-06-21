Dünya Terör örgütü PKK yandaşları Fransada Türk vatandaşlarına saldırdı
AVRUPA

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türk vatandaşlarına saldırdı

Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde stand açan terör örgütü PKK destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırdı. Türkiye'nin NATO müttefiki olan Fransa'da bölücü terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmesi tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK yandaşları Fransada Türk vatandaşlarına saldırdı
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Terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerine göz yuman Avrupa, teröristlere ve terör destekçilerine kucak açmayu sürdürüyor.

İsveç ve Finlandiya'nın terörizm faaliyetlerine olan desteğinden kaynaklı NATO yolunda Türkiye'den veto yemesinin ardından NATO müttefiki Fransa'dan da skandal görüntüler geldi.

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Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde terör örgütü PKK üyeleri ve destekçileri, stand açıp Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetinde bulundu.

O sırada bölgede bulunan Türk vatandaşları terör destekçilerine sert tepki gösterdi. Terör örgütü yandaşları bunun üzerine kadınların üzerine yürüyüp saldırı girişiminde bulundu.

PKK FRANSA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANMIYOR

Ülkücü işareti yaptıkları için yollarının kesildiğini anlatan Eslem Kaya isimli bir Türk vatandaşı, "Bugün Strasbourg'da Avrupa Konsey önünde PKK'lıların standı var. PKK burada terör örgütü olarak tanımlanmıyor. STK'lardan bile daha güçlüler. Biz ülkücü işareti yaptığımız için yolu kesip hakaret ve saldırıda bulundular. Onlar Fransa'da PKK savunabilir, sen ülkücü işareti yapamazsın" açıklamasında bulundu.

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türk vatandaşlarına saldırdı
OYNAT 00:52
Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türk vatandaşlarına saldırdı
Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde stant açan terör örgütü PKK destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırdı. Türkiye'nin NATO müttefiki olan Fransa'da bölücü terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmesi tepkilere neden oldu.

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