Dünya Terör örgütü PKK/YPG, Ayn el-Arabda döşediği mayınlarla 8 sivili katletti
ORTADOĞU

Terör örgütü PKK/YPG, Ayn el-Arab'da döşediği mayınlarla 8 sivili katletti

PKK/YPG'li teröristlerin, sivil yerleşimlerin yakınlarındaki mayınlarının infilak etmesiyle, son bir ayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arab ilçesinin çevresine döşediği çok sayıda mayın bölge sakinlerinin korku kaynağı oldu.

  • Terör örgütünün, Ayn el-Arab'ın güneyindeki Şuyuh beldesi etrafına, doğusundaki Fırat nehri yakası boyunca ve Barış Pınarı Harekatı bölgesine sınır köylerin yakınlarına yeni mayınlar yerleştirdiği, Türkiye sınırına da yeni çok sayıda mayın döşediği öğrenildi.

Teröristlerin, bölgedeki sivil yerleşimlerin hemen yakınlarındaki mayınlarının infilak etmesiyle, son bir ayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

PKK/YPG, son dönemde mayınlama faaliyetlerine hız vererek Ayn el-Arab'ı 4 yönden mayınlarla çevrelemişti.

Terör örgütü, ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği destekle Ocak 2015'te Fırat Nehri'nin doğusundaki Ayn el-Arab'ı işgal etmişti.

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