Terör örgütü PKK/YPG, Ayn el-Arab'da döşediği mayınlarla 8 sivili katletti

Spor

Rıza Çalımbay: Ligin kaderi mayıs ayındaki toplantıda belli olur

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Şafak Spor'un Instagram hesabında canlı yayın konuğumuz oldu. Deneyimli teknik adam hem futbolculuk hem de teknik direktörlük hayatında yaşadıklarını da içtenlikle anlattı.