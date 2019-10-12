Terör örgütü sempatizanları, Belçika’da gurbetçilere saldırdı: 2 Türk ağır yaralı

Bedenimiz burada olsa da ruhumuz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatında, şu an sınır ötesinde bu harekatta görev yapan kıymetli komutanlarım ve değerli silah arkadaşlarım unutmasınlar ki; sizler bu yüce devletin ve kahraman milletin düşmanı gören gözü, tetiği çeken eli, bükülmez bileği, üzüntüsü, neşesi ama her daim gururusunuz. Allah bu gurura layık olarak zaferi ülkemize muzaffer kılsın.”