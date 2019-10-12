Dünya Terör örgütü sempatizanları, Belçikada gurbetçilere saldırdı 2 Türk ağır yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü sempatizanları, Belçika’da gurbetçilere saldırdı: 2 Türk ağır yaralı

Terör örgütü sempatizanları, Belçika’da gurbetçilere saldırdı: 2 Türk ağır yaralı

Belçika’nın Liege kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden gurbetçilere saldırdı. Saldırı sonucu 2 Türk’ün ağır şekilde yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Belçika'da terör örgütü sempatizanları Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na tepki göstermek için bir araya geldi.
Belçika'da terör örgütü sempatizanları Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na tepki göstermek için bir araya geldi.

Belçika’nın Liege kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden gurbetçilere saldırdı.

İHA
Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riskinin olduğu, diğerinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 400 terör örgütü sempatizanı, Belçika’nın Liege kentinde Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na sözde tepki göstermek için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine karşılık veren gurbetçilere saldıran terör sempatizanları, iki Türkü ağır yaraladı.

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  • Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riskinin olduğu, diğerinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İHA
Belçika’nın Liege kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden gurbetçilere saldırdı.

Belçika polisi saldırganlar hakkında araştırmasına devam ettiğini açıkladı. Ellerinde bulunan terör örgütü propagandalarını bölgede bulunan halka dağıtmak isteyen terör örgütü sempatizanlarının, Türk bayrakları ile kendilerini protesto etmeye gelen Türklerin üzerine polis kordonunu aşarak saldırmaları Belçikalıların da tepkisine neden oldu.

Jandarma Kadın Astsubaylar 'Barış Pınarı'nda görev almak için hazırlar
FOTOĞRAF 44
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Ankara’da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan kadın astsubay öğrencileri bir yıllık eğitimin ardından göreve hazır vaziyete getiriliyor.
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Erkek Astsubay adaylarıyla tüm eğitimlerini eşit olarak alan kadın astsubay adayları, teorik eğitimlerin yanı sıra sahada karşılaşacakları zorluklara da hazırlanıyor.
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi.
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Kadın astsubay adaylarının eğitimlerde yaşadıkları zorluklara değinen Jandarma Teğmen Özlem Gören, “Akademiye ilk başladıklarında tıpkı erkek adaylar gibi intibak eğitimi döneminde sivil yaşamdan farklı bir ortama geldiklerinden dolayı bir takım zorluklar yaşayabiliyorlar...
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Bu ilk alışma evresini atlattıktan sonra adaylarımızı fiziksel ve psikolojik açıdan güçlendirecek gerekli bütün eğitimler veriliyor. Eğer sevdiğiniz, inandığınız ve kendinizi adadığınız bir işi yapıyorsanız hiçbir şey zor gelmez...
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Jandarma bir meslekten çok daha fazlası, kimilerine göre yaşamın bir parçasıyken bize göre yaşamın ta kendisi” ifadelerini kullandı.
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“Biz, tarihten ilham alarak geleceğe yön veren kadınlarız” <br> Kadın astsubayların her koşulda ve her bölgede görev yaptığını aktaran Jandarma Teğmen Gören, “Biz, tarihten ilham alarak geleceğe yön veren kadınlarız. Bayrağımızın gölgesinde, kanunların izinde milletimize hizmet etmek için her yerdeyiz...
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Yurdumuzun dört bir yanında asayişte, kaçakçılıkla mücadelede, trafikte, olay yeri incelemede, istihbaratta, terörle mücadelede, doğuda, batıda, yurt içinde ve yurt dışında her yerde kadın astsubaylar görev yapmaktadır” diye konuştu.
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Bir yıllık eğitimin ardından adaylar astsubay çavuş rütbesiyle mezun oluyorlar <br> Eğitimlerin standart olduğundan bahseden Teğmen Gören, “Bir aylık intibak eğitimine müteakiben temel eğitim safhasını tamamlayan öğrenciler akademik eğitimden geçerler ve sonra İzmir Foça’da 8 haftalık terörle mücadele kursu görürler...
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Bu kursun ardından iç güvenlik birliklerine staja gönderilir. Öğrenciler, bizzat aldıkları eğitimleri ve uygulamaları yerinde görürler. Bir yıllık eğitimlerin sonunda da astsubay çavuş rütbesiyle mezun olurlar” şeklinde konuştu.
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“Bizim mesleğimizde isimlerin bir önemi yoktur” <br> Kadın ve erkek astsubay adaylarının aldıkları eğitimlerde farklılık olmadığını ve mesleklerinde isimlerin bir öneminin olmadığını kaydeden Gören, “Bizim mesleğimizde isimlerin bir önemi yoktur...
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Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de vardır bu teşkilatta, astsubaylarımızın aldıkları eğitimler arasında kadın - erkek diye bir ayrım asla söz konusu değildir. Kahramanlığın cinsiyeti olmaz” ifadelerini aktardı.
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“Teşkilatımızdaki kadın personel sayısı her yıl daha da artmaktadır” <br> Jandarma teşkilatındaki kadın personel sayısının her yıl arttığını bildiren Gören, “Jandarma Genel Komutanlığı her yıl subay ve astsubay alımlarında toplamın yüzde 10’u oranında kadın personel alımı yapmaktadır. Teşkilatımızdaki kadın personel sayısı her yıl daha da artmaktadır...
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Bu hayatı yaşamak isteyen, bu haklı gururu tatmak isteyen ve teşkilatlarımızda yer almak isteyen herkes Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin açmış olduğu sınavlara başvurabilirler” ifadelerini kaydetti.
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“Barış Pınarı Harekatında bizlere de görev verildiği taktirde, yiğitliği nam yapmış Nene Hatunların torunları olarak bizlerde göreve hazırız” <br> Fırat’ın doğusunda başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”nda görev verildiği taktirde hazır olduklarını vurgulayan Jandarma Teğmen Özlem Gören, şunları aktardı: “Barış Pınarı Harekatında bizlere de görev verildiği taktirde, yiğitliği nam yapmış Nene Hatunların torunları olarak bizlerde göreve hazırız...
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Bedenimiz burada olsa da ruhumuz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatında, şu an sınır ötesinde bu harekatta görev yapan kıymetli komutanlarım ve değerli silah arkadaşlarım unutmasınlar ki; sizler bu yüce devletin ve kahraman milletin düşmanı gören gözü, tetiği çeken eli, bükülmez bileği, üzüntüsü, neşesi ama her daim gururusunuz. Allah bu gurura layık olarak zaferi ülkemize muzaffer kılsın.”
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Title
(Özel) Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Jandarma Kadın Astsubaylar 'Barış Pınarı'nda görev almak için hazırlar
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları, hem fiziksel hem de zihinsel olarak arazi şartlarına tam anlamıyla hazırlanıyorlar.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
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Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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