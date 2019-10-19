Terör örgütü tişörtü yanıp hastanelik olan çocuğu TSK'nın o hale getirdiğini iddia etti

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye hakkında yapılan yalan haberlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. TSK'nın Suriye'de kimyasal silah kullandığı yalanlarını uyduran terör örgütü PYD, bu defa bir çocuğun üzerinden kirli propagandasını sürdürdü.
Dünyaca ünlü medya kuruluşları da hiçbir dayanağı olmadığı halde bu yalan haberleri manşetlerine taşımıştı.
Söz konusu video KBRN uzmanları tarafından dikkatle incelenince gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde kimyasal saldırının en ufak bir belirtisi olmadığını söyleyen uzmanlar, çocuğun üzerindeki tişört yanması sonucu o hale geldiklerini belirttiler.
- Kimyasal silah iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" ifadelerine kullanmıştı.