Dünya Terör örgütü tişörtü yanıp hastanelik olan çocuğu TSKnın o hale getirdiğini iddia etti
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü tişörtü yanıp hastanelik olan çocuğu TSK'nın o hale getirdiğini iddia etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yönelik dış basına yalan haberler servis eden terör örgütü PYD oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Tişörtü yanan bir çocuğun hastanedeki görüntülerini, 'TSK kimyasal silah kullanıyor' diye servis etti. Gerçek söz konusu videoyu inceleyen KBRN uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, kimyasal silah iddialarıyla ilgili bir açıklama yapıp , "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır" ifadelerini kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Söz konusu videoda yalan habere alet olan küçük çocuk.
Söz konusu videoda yalan habere alet olan küçük çocuk.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye hakkında yapılan yalan haberlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. TSK'nın Suriye'de kimyasal silah kullandığı yalanlarını uyduran terör örgütü PYD, bu defa bir çocuğun üzerinden kirli propagandasını sürdürdü.

Dünyaca ünlü medya kuruluşları da hiçbir dayanağı olmadığı halde bu yalan haberleri manşetlerine taşımıştı.

Söz konusu video KBRN uzmanları tarafından dikkatle incelenince gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde kimyasal saldırının en ufak bir belirtisi olmadığını söyleyen uzmanlar, çocuğun üzerindeki tişört yanması sonucu o hale geldiklerini belirttiler.

  • Kimyasal silah iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" ifadelerine kullanmıştı.

Terör örgütü TSK yaptı dedi ama gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı
OYNAT 00:44
Terör örgütü TSK yaptı dedi ama gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yönelik dış basına yalan haberler servis eden terör örgütleri oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Tişörtü yanan bir çocuğun hastanedeki görüntülerini, 'TSK kimyasal silah kullanıyor' diye servis etti. Gerçek söz konusu videoyu inceleyen KBRN uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, kimyasal silah iddialarıyla ilgili bir açıklama yapıp , 'Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır' ifadelerini kullanıldı.

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