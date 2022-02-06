Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de iki muhalif gazeteciyi kaçırdı

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Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlik meclisi üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Her hafta farklı mahallelerin gençleriyle bir araya gelen Başkan Tanış, bu hafta Yolaşan, Savacık, Ongün, Bozyiğit ve Erkaldı Mahalleleri gençleriyle bir araya geldi.