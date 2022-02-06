Dünya Terör örgütü YPG/PKK Suriyede iki muhalif gazeteciyi kaçırdı
ORTADOĞU

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de iki muhalif gazeteciyi kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Kamışlı ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına mensup iki muhalif gazeteciyi kaçırarak alıkoydu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Terör örgütü YPG/PKK Suriyede iki muhalif gazeteciyi kaçırdı
Arşiv

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde muhalif Kürt grup ENKS'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının faaliyetlerini engelleyip muhalif sesleri bastırmaya çalışıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı ilçe merkezinde gece saatlerinde, Erbil merkezli "ARK News" sitesi muhabiri Sabri Fahri ile "Yekiti Media" çalışanı Baver Molla Ahmet'i evlerine baskın yaparak kaçırdı.

Alıkonulan muhalif gazetecilerin nerede tutuldukları henüz bilinmiyor.

Kaynaklar, gazetecilerin kaçırılması talimatını PKK'nın Kandil'deki dağ kadrosuna yakınlığıyla bilinen YPG/PKK'lı "Mahmut Rış" kod adlı terörist elebaşının verdiğini kaydetti.

YPG/PKK dün de ayrıca Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini, "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla yasaklamıştı.

Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

Bakan Soylu: Batının PKK'ya desteği bir an olsun kesilmedi
GÜNDEM
Bakan Soylu: Batının PKK'ya desteği bir an olsun kesilmedi

Sızma girişiminde bulunan 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:43
Sızma girişiminde bulunan 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Yangın bankayı açtırdı

Yangın bankayı açtırdı

İtfaiye dumanın kaynağını bulmaya çalıştı.
Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

585 personel görev alıyor.
Spor camiasından Erdoğana geçmiş olsun mesajları

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapan Pınar Ö. gözaltına alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi: Hayat pahalılığını çözeceğiz.

​Türkiye yabancı yatırımcıların radarında.

Pistte sandalyeler havada uçuştu: 24 yaralı

​Yunanistan'ın göçmen zulmüne tepkiler dinmiyor.

​Çıldır Gölü'ndeki ilginç yarışta atlı kızak otomobili solladı.

​Hükümet, yatırımcı firmalara 125 milyon TL ödeme yapacak.

​Mali'de halk sokaklara döküldü, Macron'un posterlerini yaktı.

​FETÖ, çalıntı soruları verirken beddua gibi yemin ettirmiş.

​Tümörün yol açtığı kemik ağrıları, büyüme ağrılarıyla karıştırılıyor.

​Çamlıca Kulesi İstanbul'un ezberini bozdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.