Dünya Terör örgütü YPG/PKK Suriyede işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları savaşçı olarak kullanıyor
ORTADOĞU

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları savaşçı olarak kullanıyor

YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüde, Kürt ve Arap asıllı oldukları anlaşılan reşit olmayan 11 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı belirtildi. Görüntülerde, çocukların terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile PKK'nın sözde bayrağını taşıdığı görüldü.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü YPG/PKK Suriyede işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları savaşçı olarak kullanıyor
Arşiv.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti. Ancak bu tarihten sonra da örgütle ilgili görsellerde çocuk yaştakiler dikkati çekmeye devam etmişti.

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