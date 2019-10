Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 sivil yaralı

Teknoloji

Call of Duty 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden bir tanesi olan Call Of Duty, 1 Ekim itibariyle mobil platformlarda çıkışını gerçekleştirdi. Call of Duty'nin mobil platforma gelmesi, rekorları da beraberinde getirdi. Yapılan açıklamalara göre Call of Duty: Mobile ilk haftasında tüm rekorları geride bıraktı.