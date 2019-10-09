Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 sivil yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında iki sivil yaralandı.
YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgal ettiği Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısıyla Afrin ilçe merkezini hedef aldı.
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Suriye sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu dün ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle resmen başladı. Suriye sınırına yapılan komando sevkiyatı böyle görüntülendi.
Saldırıda iki sivil yaralandı
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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Suriye-Türkiye sınırında hava hareketliliği
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle başlama aşamasına geldi. Türk askeri helikopterleri Suriye-Türkiye sınırında uçuş gerçekleştirdi.
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