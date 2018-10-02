Dünya Terör örgütü YPGnin Süryanilere karşı şiddeti sürüyor
ORTADOĞU

Terör örgütü YPG'nin Süryanilere karşı şiddeti sürüyor

Dünya Süryaniler Konseyi, terör örgütü YPG/PKK'nın sosyal medyada aleyhinde paylaşım yaptığı iddiasıyla Suriye'de bir sivili alıkoyduğunu duyurdu. Açıklamada, silahlı beş teröristin Yusuf'un evindeki bilgisayara da el koyduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünya Süryaniler Konseyi, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde bir sivili, sosyal medyada aleyhinde paylaşım yaptığı iddiasıyla alıkoyduğunu bildirdi.

  • Hollanda merkezli Dünya Süryaniler Konseyinden yapılan yazılı açıklamada YPG/PKK'nın, Facebook'ta örgütün Süryani okullarını kapatmasını eleştiren bir yazı paylaştığı iddiası üzerine evini bastığı 60 yaşındaki Süryani Süleyman Yusuf'u alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, silahlı beş teröristin Yusuf'un evindeki bilgisayara da el koyduğu ifade edildi. Örgütün sivillere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, Yusuf'un en kısa sürede serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Konsey, 24 Eylül'deki açıklamasında da örgütün Süryani okullarından sorumlu Nsibin Enstitüsü Başkanı ve öğretmen İsa Reşid'e suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

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