Dünya Terörden arındırılan Afrinde bir okul daha eğitime kazandırıldı
ORTADOĞU

Terörden arındırılan Afrin'de bir okul daha eğitime kazandırıldı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yaklaşık bin öğrencinin eğitim göreceği 16 sınıflık okulun açılışı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Terörden arındırılan Afrinde bir okul daha eğitime kazandırıldı
Foto/Arşiv

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Mabatlı beldesinde Suriyeli yardım kuruluşlarınca eğitme kazandırılan 16 sınıflık ilköğretim okulunun açılışı için tören düzenlendi.

Okulunun açılışına Hatay Milli Eğitim Müdürlüğünden danışmanlar, yerel meclis üyeleri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kuveytli Ali Abdullah Elmudaf adlı yardımseverin adının verildiği okul, Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mabatlı Yerel Meclisi koordinesinde inşa edildi.

BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK

Okulda yaklaşık bin öğrenci eğitim görecek.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçede 280 okul yeniden inşa edilip veya tadilat yapılarak eğitime kazandırıldı.

Afrin merkezi ile bağlı belde ve köylerde yaklaşık 70 bin öğrenci eğitim görüyor.

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