Terörden temizlenen Tel Abyad’da cuma namazı kılındı

Suriyeliler topraklarına dönüyorlar

Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. Bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.

