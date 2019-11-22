Dünya Terörden temizlenen Tel Abyadda cuma namazı kılındı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terörden temizlenen Tel Abyad’da cuma namazı kılındı

Terörden temizlenen Tel Abyad’da cuma namazı kılındı

Barış Pınarı Herakat’nın ardından hayatın normale döndüğü Suriye’nin Tel Abyad kenti Türk bürokrat ve askerleri ağırladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk ve Suriyeli askeri yetkililer, cuma namazını Tel Abyad’da bölge halkıyla birlikte kıldı.

Haber Merkezi İHA
Türk ve Suriyeli askeri yetkililer, cuma namazını Tel Abyad’da kıldı.
Türk ve Suriyeli askeri yetkililer, cuma namazını Tel Abyad’da kıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türk ve Suriyeli askeri yetkililer Suriye’nin Tel-Abyad kentinde cuma namazı kıldı.

Türk ve Suriyeli yetkililer cuma namazında bir araya geldi.

TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
OYNAT
TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle başlama aşamasına geldi. Akçakale'deki sınır hattından yayınlar yapan TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lıları görüntüledi. Türkiye sınırına yakın noktada toplanan grubun ellerinde PKK ve PYD'yi simgeleyen bez parçaları olduğu görüldü.
  • Mescidi İman Cami’de kılınan cuma namazı öncesinde Mevlit okunurken namaz sonrasında ise cemaate çikolata, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okutuldu
OYNAT 00:59
Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okutuldu
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde harekat kapsamında şehit olanlar için Cuma namazı sonrası mevlit okutuldu.

Asker ve halk beraber cuma namazı kıldı.

Vali Erin ve beraberindeki askeri yetkiler daha sonra kan davalı Suriyeli ailelerin barışma programına katılmak üzere yola çıktı

Teröristler görüntü verdirmek için çocukları sıraya dizip yürüttü
OYNAT 00:36
Teröristler görüntü verdirmek için çocukları sıraya dizip yürüttü
ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Tel Abyad'ta teröristler konvoy halinde görüntüledi. Konvoy halinde araçlarıyla ilerleyen teröristlerin silahlı oldukları görüldü. Öte yandan, gazetecilerin görüntü aldığını fark eden teröristeler çocukları sıraya dizip yürüterek bölgede sadece sivillerin olduğunu yansıtmaya çalıştı.
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