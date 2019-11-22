Terörden temizlenen Tel Abyad’da cuma namazı kılındı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türk ve Suriyeli askeri yetkililer Suriye’nin Tel-Abyad kentinde cuma namazı kıldı.
Türk ve Suriyeli yetkililer cuma namazında bir araya geldi.
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TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle başlama aşamasına geldi. Akçakale'deki sınır hattından yayınlar yapan TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lıları görüntüledi. Türkiye sınırına yakın noktada toplanan grubun ellerinde PKK ve PYD'yi simgeleyen bez parçaları olduğu görüldü.
Mescidi İman Cami’de kılınan cuma namazı öncesinde Mevlit okunurken namaz sonrasında ise cemaate çikolata, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.
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Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okutuldu
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde harekat kapsamında şehit olanlar için Cuma namazı sonrası mevlit okutuldu.
Asker ve halk beraber cuma namazı kıldı.
Vali Erin ve beraberindeki askeri yetkiler daha sonra kan davalı Suriyeli ailelerin barışma programına katılmak üzere yola çıktı
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Teröristler görüntü verdirmek için çocukları sıraya dizip yürüttü
ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Tel Abyad'ta teröristler konvoy halinde görüntüledi. Konvoy halinde araçlarıyla ilerleyen teröristlerin silahlı oldukları görüldü. Öte yandan, gazetecilerin görüntü aldığını fark eden teröristeler çocukları sıraya dizip yürüterek bölgede sadece sivillerin olduğunu yansıtmaya çalıştı.