Dünya Teröre bir darbe daha Barış Pınarı bölgesibde 10 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröre bir darbe daha: Barış Pınarı bölgesibde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Teröre bir darbe daha: Barış Pınarı bölgesibde 10 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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