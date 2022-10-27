Terörist rejim ilan edildi: Senato kararı onayladı

24 Şubat’ta Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’ya karşı acımasız bir savaş başlattığı, savaşın amacının egemen bir ülkeyi haritadan silmek ve Ukrayna ulusunu yok etmek olduğu ifade edilen kararda, "Rus işgalciler Ukrayna şehirlerinin sakinlerini terörize ediyor, anaokulları, okulları, tiyatroları, yerleşim yerlerini bombalıyor.

Üniformalı Rus haydutlar işgal altındaki topraklarda savaş esirlerine ve sivillere işkence ediyor, öldürüyor. Ukraynalı çocukları rejimin askerleri yapmak için kaçırıyor, Ukrayna vatandaşlarını Rusya’nın uzak bölgelerine zorla göç ettiriyorlar" denildi. Uluslararası toplum da Ukrayna’ya ve Ukraynalılara karşı işlenen suçların sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulması fikrini desteklemeye çağrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy kararın ardından yaptığı açıklamada, "bir terörist devlet" olarak Rusya’nın her gün üzerindeki baskının arttırılması gerektiğini, bunun farkında olan ve bunu garanti eden liderlere, politikacılara minnettar olduğunu belirterek, "Polonya Senatosuna kararından ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Öte yandan, daha önce de Litvanya, Letonya ve Estonya parlamentoları Rusya’yı terörist rejim ilan etmişti.

FOTOĞRAF 37 Ukrayna’nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler savaş hazırlığı yapmaya başladı.

Gönüllüler sabah 10'dan öğlen 1'e kadar arsasını kullanıma açan inşaat firmasının bahçesinde molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı. Kadın erkek demeden yüzlerce kişinin çalıştığı inşaat firmasına ait bahçede molotof kokteylleri ve patlayıcı düzenekler hazırlandı. Rus ordusu daha önce, Ukrayna’nın kuzeyinden ve ülkenin başkenti Kiev çevresinden çekildiğini açıklamıştı.

İşte gönüllü Ukrayna halkının gizli savaş hazırlığı Ukrayna'da gizli savaş hazırlığı Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusunun Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde konuşlanmaya devam ettiği, Luhansk bölgesinde ise saldırılarını sürdürdüğü belirtilmişti. Ukrayna halkı, Rusya saldırılarına karşı gizli savaş hazırlığı yapmaya başladı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 16 Yaklaşık 4 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu ve haftalar boyunca ağır çatışmalara sahne olan Borodyanka, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi. Elektrik, su, gaz, telefon bağlantısı olmayan ve sokaklarda oldukça az insanın görüldüğü kentin her yerinde yanmış zırhlı araçlara rastlanıyor. Hava ve karadan yapılan saldırılar sonucu şehrin merkezindeki okul binaları, evler ve apartmanlar ağır hasar gördü. Borodyanka'da yaşayan, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın da savaşın başladığı ilk günlerde Rus ordusunun ağır saldırılar düzenlediğini anlattı. İsmini vermek isteyen kadın, \"Çocuklar hep aç kaldı. Bir yere çıkamaz olduk. Çocuklar kimseyi görmek istemiyordu, biz sadece dua ederek tanrıdan savaşın bitmesini, uçakların geri gitmesini istiyorduk.\" dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili ise Borodyanka'da çok ağır çatışmaların yaşandığını belirterek, şehrin tamamının yaşanmaz hale geldiğini aktardı. Öte yandan, Borodyanka'ya ulaşımı sağlayan Kiev-Jitomir otoyolunda sıcak çatışmalarda yanan tank, zırhlı araç, tanker ve yüzlerce sivil aracı bulunuyor. Ağır bombardımanlarda tanınmaz hale gelen zırhlı araçlar ile yol kenarlarında çatışmalar sırasında öldürülen sivillerin cansız bedenleri de görülüyor. İşte yürek burkan o görüntüler... Ukrayna'da savaş 40 günü geride bıraktı: Harabeye dönen şehirden yürek burkan görüntüler Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı Borodyanka, yıkılmış binalar ve yanmış zırhlı araçlarla, "harabe şehre" döndü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 'UKRAYNA'NIN TARAFSIZLIĞI'

Batının askeri ittifakı NATO'nun genişlemesi bağlamında Rusya uzun zamandır Ukrayna'nın \"tarafız\" kalmasını talep ediyordu. Bazı uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin \"asıl nedeninin\" bu olduğunu söylüyor. Japonya'daki Waseda Enstitüsü'nden tarafsızlık uzmanı Pascal Lottaz'a göre, Rusya muhtemelen Ukrayna'dan hiçbir zaman NATO'ya katılmayacağı teminatı vermesi ve Rusya ile bu konuda ikili anlaşma imzalamasını isteyebilir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarafsızlık konusunu tartışmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak Ukrayna'nın ileride Avrupa Birliği'ne katılması ihtimaline açısından bunun ne anlama geldiği net değil. AB üyeliği karşılıklı güvenlik garantileri ile gündeme gelecektir. Ukrayna ve Rusya'nın bu durumu nasıl değerlendireceği de net değil.



'SİLAHSIZLANMA'

Bu, NATO veya Avrupalı ortaklardan yoksun ve silahlardan arındırılmış bir Ukrayna'nın yeni bir Rus işgaline karşı çok savunmasız olacağı için bir başka sorunlu noktayı oluşturabilir. Ancak Lottaz, bu talebin en önemli noktasının Ukrayna ordusunu dağıtmak değil, Rusya'nın güvenliğini tehdit edebilecek saldırı veya nükleer silahlara, özellikle de NATO silahlarına sahip olmamasını sağlamak olduğuna inanıyor.



Bu konuda emsal, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'nın kendi savunma gücünü yeniden oluşturma kararına ABD'nin de destek vermesi. O zamandan beri Japon ordusunun uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için savaşı bir araç olarak kullanması anayasal olarak yasak. Karşılığında Japonya ve ABD ikili bir anlaşma imzaladı ve Japonya güvenliği için ABD'ye bağımlı hale geldi. Lottaz, Rusya'nın taleplerinin bu kadar ileri gitmeyeceğine inanıyor ve muhtemelen Ukrayna'nın sahip olabileceği herhangi bir saldırı kabiliyetini ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

'NAZİLERDEN ARINDIRMA'

Putin, Ukrayna hükümetini neo-Nazi grupların güdümünde olmakla suçluyor. Siyasi gözlemciler ise bu iddiayı temelsiz buluyor Ancak Vladimir Putin, bu suçlamaları yaparak Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırısıyla ilgili güçlü anıları canlandırmaya ve doğu Ukrayna'daki Rus ayrılıkçılara yönelik saldırılarla paralellikler kurmaya çalışıyor. Nazi suçlaması, büyükanne ve büyükbabası İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan Yahudi bir aileden gelen Ukrayna lideri Zelenskiy'ye kişisel bir hakaret gibi gelebilir. Lottaz, \"Nazilikten arındırma\"nın muhtemelen \"rejim değişikliği için kullanılan Rus jargonu\" olduğunu, ancak Ukrayna kuvvetleri savaştıkça ve Rus birliklerinin ilerlemesini durdurdukça bu ihtimalin daha da uzaklaştığını söylüyor. Rusya itibarını korumak için Zelenskiy'nin iktidarda kalmasını kabul edebilir, ancak direnişte kilit rol oynayan aşırı sağcı Azak Taburu'nun ulusal muhafız birliğinden çıkarılmasında ısrar edebilir. Lottaz, bunun \"küçük bir adım\" olacağını ve \"muhafız birliklere zarar vermeyeceğini\" söylüyor.



DONETSK VE LUHANSK

Rusya, İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları \"önemli ölçüde\" azaltmayı içeren yeni bir askeri strateji açıkladı. Rusya esas olarak Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki doğu Rusça konuşulan bölgelere odaklanacak. Moskova, Ukrayna'nın, çatışmanın merkezinde yer alan Donbas nehri havzasındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bu ayrılıkçı yerleşim bölgelerinden vazgeçmesini talep edebilir.



KIRIM

Moskova, Ukrayna'dan Kırım'ın ilhakını resmen kabul etmesini de talep edebilir. Kırım Yarımadası 2014 yılında Rusya tarafından işgal ve ilhak edildi ve fiilen Moskova tarafından yönetiliyor. Kiev bu talebi kabul ederse, Ukrayna için büyük bir toprak kaybı olur. Putin iktidara gelmeden önce 1997'de yapılan Rus-Ukrayna anlaşması, Kırım'ın Ukrayna'nın egemenliğinde olduğunu kabul etmişti.



RUSÇANIN KORUNMASI

Kremlin ayrıca Ukrayna'da Rus dilinin kullanımının korunacağına dair güvence talep edebilir. 2014 yılında Moskova ile ihtilafın yoğunlaşmasından bu yana Rusça Ukrayna'da siyasi bir tartışma konusu haline geldi. 2017'de Ukrayna mahkemeleri okullarda Rusça öğretimini yasakladı ve o zamandan beri ülkede Rusça kullanımını kısıtlayan başka yasalar çıktı. Ocak ayından bu yana, Ukrayna'daki tüm ulusal gazete ve dergilerin Ukraynaca yayınlanması gerekliliği getirildi. Putin'in tüm bu konulardaki talepleri ne olursa olsun, siyasi gözlemciler Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilmesinin uzun zaman alabileceğini söylüyorlar. Ancak her iki ülkenin de barış anlaşmasına ihtiyacı var. Ukrayna açısından daha fazla sivilin ölmesini engellemek, şehirlerinin yıkılması yüzünden ortaya maddi kayıpları kontrol altına almak ve komşu ülkelere mülteci akışını durdurmak önemli. Rusya içinse mesele, çatışmalarda asker kayıplarını önlemek ve Batı'nın uyguladığı ve Rus halkını etkileyen ekonomik yaptırımların sonuçlarını hafifletmek.



Putin savaşı bitirmek için ne talep ediyor? Rus ve Ukraynalı müzakereciler, Ukrayna'daki savaşa son vermenin yollarını aramak üzere İstanbul'da bir araya geldi. İki taraf da kendi pozisyonlarına dair daha önce açıklamalar yapmıştı. Ukrayna, Moskova'nın tarafsızlık talebini düşüneceğini, ancak topraklarından taviz vermeyeceğini açıkladı. Rusya ise Ukrayna'dan "Nazilerden arınma" ve "silahsızlanma" talep ediyor, ancak bunların ne anlama geldiğine dair pek açıklama yapmıyordu. Beş haftadır süren bombardımanda, Ukrayna'da birçok kent yıkıma uğradı, binlerce kişi öldü ve 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Peki Putin savaşı bitirmek için ne istiyor? İşte Rus tarafının müzakerelerde öne sürebileceği talepler...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 13 Türkiye'de yakınlarının yanına yerleşen yüzlerce aile, savaş bitse bile yaşadıkları korku yüzünden tekrar Ukrayna'ya gitmekten çekiniyor. Odessa'dan gelen Aytekin Başdemir, yaklaşık 15 yıldır Ukrayna'da yaşadığını, bulundukları bölgenin bombalanmasıyla ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocuklarının savaş ortamından çok etkilendiğini belirten Başdemir, \"Çocuklar patlayan bombalar, silah sesleri altında huzur bulamıyordu. Çocuklarımın biri henüz bir aylık, çok küçük, sürekli ağlıyordu. Gece uyuyamıyordu. Biz de aldık çoluk çocuğu geldik. Çocuklarım için geldim.\" dedi. Başdemir, çocuklarının gece yatarken bomba sesleriyle uyandığını, aşırı korkunun çocuklarında tramvaya dönüşmesinden çekindiğini ifade ederek, Türkiye'de huzurlu ve güvende olacaklarını dile getirdi.

\"Siren sesleri çalmaya başladı mı tüm çocuklar korkuyor\"



Harkiv'den gelen Azerbaycanlı Gülşen Verdiyava da savaşların binlerce çocuğun ölmesine veya yetim kalmasına neden olduğunu belirtti. Ukrayna'daki savaşta bazı çocukların öldüğünü, yetim kalan çocuklara da diğer ailelerin sahip çıktığını anlatan Verdiyava, savaşın bir an önce bitmesini temenni etti. İki yaşındaki kızını alarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Verdiyava, \"Kızım çok ufak, yollarda sürekli ağladı. Savaşı, ölümü bilmiyor ama siren sesleri, bomba sesleri onları çok korkutuyor. İnşallah savaş en kısa sürede biter ama savaş bitse dahi bir süre her şey düzelene kadar dönmeyi düşünmüyorum.\" diye konuştu. \"Tahliye edilen aileler kendilerinden çok çocuklarını düşünüyor\"



Türkmen Elçin Hasanov da birkaç gün sığınakta kaldıktan sonra otobüslerle Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Savaşta insanların canını ve çocuklarını kurtarmak için ülkeden kaçtığını anlatan Hasanov, şöyle konuştu: Tahliye edilen aileler kendilerinden çok çocuklarını düşünüyor. Zaten Ukraynalı erkekler ülkeleri için savaşıyor, kadınlar da çocuklarını alarak ülkeyi terk ediyor. Ben de 2 yaşındaki kızımı alarak geldim. Tek düşüncemiz onlar. Siren sesleri çalmaya başladı mı tüm çocuklar korkuyor. Bomba sesleri ve silah sesleri zaten herkesin psikolojisini bozuyor. Savaşın görülmeyen yüzü: Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor Savaşın görülmeyen yüzü. Çocuklar ağlıyor, sirenler çalıyor, yeni doğanlar tedirgin. Korkuyorlar ama ağlayan anne ve babalarını yine onlar teselli ediyorlar... Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk ederek Türkiye'ye gelen anne ve babalar, savaşın en çok çocuklarını etkilediğini anlattı. Ayrıntılar haberimizde... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 45 Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum... İlk gelen bilgilere göre bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor. Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi. Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor. Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi. İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı. İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler. Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



