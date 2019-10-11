Dünya Teröristlerin kirli oyunu Kiliseyi karargah olarak kullanıyorlar
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröristlerin “kirli oyunu”: Kiliseyi karargah olarak kullanıyorlar

Teröristlerin “kirli oyunu”: Kiliseyi karargah olarak kullanıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad’da bir kiliseyi karargah olarak kullanıyor.

Haber Merkezi IHA
Barış Pınarı Harekatı, 3. gününde.
Barış Pınarı Harekatı, 3. gününde.

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristlerin Tel Abyad’da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladığını açıkladı. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarının kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenlediği belirtildi.

  • Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Tel Abyad'a gerçekleştirilen Koral atışı kamerada
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'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Tel Abyad'a gerçekleştirilen Koral atışı kamerada
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla ateş altına alındı. gerçekleştirilen Koral atışı kameraya böyle yansıdı.

Teröristler, okul ve hastanelerde gizleniyor

Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Mehmetçik bu hassasiyeti gösterirken, Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar yaptığını duyurmuştu.

  • Mardin ve Şanlıurfa’da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum insanları şehit eden bebek katili terör örgütü, yeni bir kirli oyunun içine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad’daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.

Kiliseden Mehmetçiğe saldırıyorlar

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı terör örgütü PKK/PYD-YPG mensupları, kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor. Teröristler, TSK’nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmetçiğin atış yapmasına yönelik provokasyonda bulunuyor.

Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirlerini alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.

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