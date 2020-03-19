Dünya Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor Talep patlaması oldu
KORONAVİRÜS

Modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor​!

Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor: Talep patlaması oldu

Düzceli terzi Hamit Şengül, koronavirüsü salgını nedeniyle oluşan talep üzerine maske üretimine başladı. Rengarenk yıkanabilir maskeler üreten Şengül, "Talep patlaması oldu" dedi. Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.

Haber Merkezi İHA
Terzinin diktiği maskelere talep artıyor.
Terzinin diktiği maskelere talep artıyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan korona virüsten korunmak için maske kullanımı arttı.

Türkiye’de de korona virüsünün çıkmasının ardından eczanelerde maskeler neredeyse tükenirken, Düzceli terzi Hamit Şengül maskeyi kendi üretmeye başladı.

Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor​​: Talep patlaması oldu
FOTOĞRAF 8
Title
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan korona virüsten korunmak için maske kullanımı arttı.
Title
Türkiye’de de korona virüsünün çıkmasının ardından eczanelerde maskeler neredeyse tükenirken, Düzceli terzi Hamit Şengül maskeyi kendi üretmeye başladı.
Title
Yıkanabilir olarak tasarladığı maskelerin dışarıdan hava almaması için telini de unutmayan Şengül, talep patlaması yaşadığını söyledi. Şengül, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın bizden maske talebi oldu 2 hafta önce Türkiye’de korona virüs çıkmadan önce. Firma maskeler pahalılaşınca işçiye vermek için bize talepte bulundu. Üzerinde biraz çalıştık, en son bu hale getirdik. Memnun kaldılar, dikiyoruz. Ülkemizde çıkınca da bizde burada vatandaşa hizmet amacı ile satmaya başladık. Bizden şu anda talep edenler var. Bizimkilerin avantajı yıkayıp da kullanabiliyor. Yani kağıtlar gibi tek kullanımlık değil. Evde güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edilirse tekrar kullanılabilir. Diğer maskeler gibi ağzı ıslatma gibi şeyleri de yok. Renkli renkli çalışıyoruz. Beyaz çalışıyoruz, pembe çalışıyoruz, krem çalışıyoruz. Talebe göre. Sıkıntı yok, her renk yapabiliriz. Normal orijinalinde burunda hava almasın diye koyulan teli de bu yaptığımızın içine koyduk. Penyenin içine kıvırdığımız zaman içine koyuyoruz. Burna geldiği zaman hava almasını engelliyor. Normal maskenin orijinalinde de bundan var. Biz bunu bu şekilde temin ettik burada. Bu şekilde tam orijinal imal ediyoruz.
Title
Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.
Title
Cihangir, ise şu şekilde konuştu:
Title
“Eczanelere filan gittik. Oralarda maske bulamadık. Terzi şu anda bayağı güzel maske yapıyor. Bizde geldik buradan aldık. Bayağı da güzel yapmışlar. Tek kullanımlık değil. Yıkanabilir olması daha da dikkat çekici. Herkese de bu maskeden öneririm.
Title
Talep patlaması nedeniyle diğer işlerini yapamayan terzi Hamit Şengül, ürettiği rengarenk maskeleri 5 liraya satıyor.
Terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor​​: Talep patlaması oldu
Düzceli terzi Hamit Şengül, koronavirüsü salgını nedeniyle oluşan talep üzerine maske üretimine başladı. Rengarenk yıkanabilir maskeler üreten Şengül, "Talep patlaması oldu" dedi. Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.

Eczaneden bir tane aldı aynısını üretmeye başladı

Eczanelerde satılan tek kullanımlık maskelerden bir tane alan Şengül, birebir aynısını üretmeye başladı.

Yıkanabilir olarak tasarladığı maskelerin dışarıdan hava almaması için telini de unutmayan Şengül, talep patlaması yaşadığını söyledi. Şengül, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın bizden maske talebi oldu 2 hafta önce Türkiye’de korona virüs çıkmadan önce. Firma maskeler pahalılaşınca işçiye vermek için bize talepte bulundu. Üzerinde biraz çalıştık, en son bu hale getirdik. Memnun kaldılar, dikiyoruz. Ülkemizde çıkınca da bizde burada vatandaşa hizmet amacı ile satmaya başladık. Bizden şu anda talep edenler var. Bizimkilerin avantajı yıkayıp da kullanabiliyor.
  • Yani kağıtlar gibi tek kullanımlık değil. Evde güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edilirse tekrar kullanılabilir. Diğer maskeler gibi ağzı ıslatma gibi şeyleri de yok. Renkli renkli çalışıyoruz. Beyaz çalışıyoruz, pembe çalışıyoruz, krem çalışıyoruz. Talebe göre. Sıkıntı yok, her renk yapabiliriz. Normal orijinalinde burunda hava almasın diye koyulan teli de bu yaptığımızın içine koyduk. Penyenin içine kıvırdığımız zaman içine koyuyoruz. Burna geldiği zaman hava almasını engelliyor. Normal maskenin orijinalinde de bundan var. Biz bunu bu şekilde temin ettik burada. Bu şekilde tam orijinal imal ediyoruz."

Terzinin yaptığı maskeler ilgi görüyor.

İstanbul’da özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu
GÜNDEM
İstanbul’da özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu

'Yıkanabilir olması daha da dikkat çekici'

Koronavirüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi.

Cihangir, ise şu şekilde konuştu:

“Eczanelere filan gittik. Oralarda maske bulamadık. Terzi şu anda bayağı güzel maske yapıyor. Bizde geldik buradan aldık. Bayağı da güzel yapmışlar. Tek kullanımlık değil. Yıkanabilir olması daha da dikkat çekici. Herkese de bu maskeden öneririm."

Talep patlaması nedeniyle diğer işlerini yapamayan terzi Hamit Şengül, ürettiği rengarenk maskeleri 5 liraya satıyor.

Yarın dönmeye dehiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.
Mehmetçik merhameti - Yunan zulmü

Mehmetçik merhameti - Yunan zulmü

İki kare ile Avrupa vicdanının görmek istemediği insanlık farkı.
Tüm ücretler1 ay kaldırıldı

Tüm ücretler
1 ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
Rusya'da ilk ölüm

Rusya'da ilk ölüm

​Koronavirüsten ölümler durdurulamıyor.
Komşuda<br>koronayla mücadele

Komşuda
koronayla mücadele

​15 metrekarelik konteynerde vaka tespit edilmeye çalışılıyor...
Futbola virüs darbesi

Futbola virüs darbesi

Beş büyük ligin toplam kaybı dudak uçuklattı.

Dikkat çeken iddia

Dikkat çeken iddia

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı.
Peş peşe<br>indirim geliyor

Peş peşe
indirim geliyor

İşte benzin ve motorinde beklenen son indirim.

İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.
İster müze gez <br>ister konserlere katıl

İster müze gez
ister konserlere katıl

Korona günlerinde evden neler yapılabilir?
Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

​İngiltere Başbakanı Johnson basın toplantısında duyurdu.
Virüs mağduru<br>işçiye sürpriz destek

Virüs mağduru
işçiye sürpriz destek

Asgari ücretliye aylık bin 752 TL ödeme yapılacak.
Yoğunluktan binilmeyen<br> duraklar bomboş

Yoğunluktan binilmeyen
duraklar bomboş

​İstanbul'da yollar ve toplu taşıma boşaldı.
Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

​Ağrı kesici ve soğuk algınlığı ilaçlarındaki tehlike.
10 marka<br>üretimi durdurdu

10 marka
üretimi durdurdu

​Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü de vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.