Dünya Tesla 400 binden fazla otomobilini yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı
AVRUPA OTOMOTİV

Tesla 400 binden fazla otomobilini yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e satılan 435 bin 132 elektrikli otomobilini, stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı.

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Haber Merkezi AA
Tesla 400 binden fazla otomobilini yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı
Foto/arşiv

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği belirtildi.

435 bin 132 aracın yazılımı güncellenecek

Açıklamada, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi.

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Düzce'de kargo aracındaki valizlerde 65 kilogram esrar ele geçirildi
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Düzce'de kargo aracındaki valizlerde 65 kilogram esrar ele geçirildi
Düzce'de kargo aracında valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Otoyolun Kaynaşlı mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde, kargoların bulunduğu valizler içerisinde 65 kilo 598 gram esrar maddesi bulundu. Araçta bulunan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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