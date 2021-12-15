Dünya Tesla çalışanlarından şirkete taciz davası Elon Muskın attığı tweetler durumu kötüleştirdi
AMERİKA

Tesla çalışanlarından şirkete taciz davası: Elon Musk'ın attığı tweetler durumu kötüleştirdi

Kaliforniya'da bulunan Tesla tesisinde çalışan işçiler şirkete ardı ardına dava açıyor. İşçilerin şikayeti ise 'yaygın cinsel taciz.' Her dava dosyasının giriş paragrafında, "Tesla, işçileri için güvenli ve saygılı bir ortamı teşvik ettiğini açıkça iddia etse de, gerçek şu ki tesislerde çalışan kadınlar yıllardır kabus gibi yaygın cinsel taciz koşullarına maruz bırakılıyor" denildi. Öte yandan taciz davası açan kadınlardan biri olan Eden Mederos, fabrikadaki taciz ortamının Elon Musk tarafından teşvik edildiğini öne sürdü.

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Tesla çalışanlarından şirkete taciz davası: Elon Muskın attığı tweetler durumu kötüleştirdi
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ABD'li Washington Post gazetesinin hazırladığı habere göre Kaliforniya Fremont'taki Tesla fabrikasında çalışan kadın işçiler cinsel tacizden dolayı şirkete dava açtı. Alameda İlçe Yüksek Mahkemesi'nde fiziksel, sözlü ve başka şekillerde taciz üzerine altı cinsel taciz davası açıldı.

"Yaygın bir cinsel taciz yuvası"

  • Bu davalar, geçen ay Tesla işçisi Jessica Barraza'nın şirkete dava açmasını takip etti. Barraza, Fremont'taki fabrikanın "yaygın bir cinsel taciz" yuvası olduğunu belirtmişti.

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"Kadın işçiler yıllardır kabus gibi cinsel taciz koşullarına maruz bırakılıyor"

Her dava dosyasının giriş paragrafında, "Tesla, işçileri için güvenli ve saygılı bir ortamı teşvik ettiğini açıkça iddia etse de, gerçek şu ki Tesla, Fremont tesislerinde çalışan kadınları yıllardır kabus gibi yaygın cinsel taciz koşullarına maruz bırakıyor" denildi.

"Elon Musk'ın müstehcen tweetleri durumu kötüleştiriyor"

  • Taciz davası açan kadınlardan biri olan Eden Mederos, fabrikadaki taciz ortamının patron tarafından teşvik edildiğine işaret ederek, Elon Musk'ın bazı tweetlerinin müstehcen olduğunu ve "teknisyenlerin daha da kötüleşmesine neden olduğunu" söyledi.

Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Tweet'lerimin yarısını tuvaletten atıyorum
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.<br><br>
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Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.<br><br>
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Tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Musk, “Tweet'lerimin en az yüzde 50'si porselen taht üstünden atıldı.” dedi.<br><br>
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Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise “Bu bana teselli veriyor.” sözleriyle açıkladı.<br><br>
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Musk'ın, Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.<br><br>
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Musk'ın Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.<br>
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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Tweet'lerimin yarısını tuvaletten atıyorum
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi. Musk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise "Bu bana teselli veriyor” sözleriyle açıkladı.
Tesla çalışanlarından taciz davası

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'​Elon Musk'ın attığı tweetler durumu kötüleştirdi.'
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