Tesla çalışanlarından şirkete taciz davası: Elon Musk'ın attığı tweetler durumu kötüleştirdi Kaliforniya'da bulunan Tesla tesisinde çalışan işçiler şirkete ardı ardına dava açıyor. İşçilerin şikayeti ise 'yaygın cinsel taciz.' Her dava dosyasının giriş paragrafında, "Tesla, işçileri için güvenli ve saygılı bir ortamı teşvik ettiğini açıkça iddia etse de, gerçek şu ki tesislerde çalışan kadınlar yıllardır kabus gibi yaygın cinsel taciz koşullarına maruz bırakılıyor" denildi. Öte yandan taciz davası açan kadınlardan biri olan Eden Mederos, fabrikadaki taciz ortamının Elon Musk tarafından teşvik edildiğini öne sürdü.

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