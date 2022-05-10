Tesla tedarik sorunları nedeniyle dün Şanghay’daki tesisindeki üretimini durdurdu

Şangay şehrinde yaşanan Covid-19 krizinde uygulanan kapanma kararı nedeniyle de kentte tedarik sorunları yaşayan Tesla, bu nedenle elektrikli araçlarının parçalarını güvence altına alma sorunları nedeniyle Şangay’daki tesisinde üretimi durdurdu.

Amerikan otomotiv devi, Şangay’daki kapanma ile beraber 22 gün üretimine ara vermiş, ancak 19 Nisan tarihinde kısmi olarak üretime geri dönmüştü. Tesla’da üretimin durması dışında daha önce de sorunlar yaşanmış ve Çin’deki 14 bin 684 aracın geri çağrıldığı açıklanmıştı. Tesla’nın geçtiğimiz haftalarda resmi olarak yaptığı açıklamaya göre 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen bin 850’si ithal, 12 bin 834’ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarında yazılım hatası olduğu belirtilmişti.

REKLAM

HAYAT Elon Musk uyardı: Japonya bunu yapmazsa er geç yok olacak