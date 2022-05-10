Dünya Tesla tedarik sorunları nedeniyle dün Şanghaydaki tesisindeki üretimini durdurdu
ASYA

Tesla tedarik sorunları nedeniyle dün Şanghay’daki tesisindeki üretimini durdurdu

Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden olan Tesla, dün Çin’in Şangay kentinde bulunan fabrikasındaki üretimini durdurduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tesla tedarik sorunları nedeniyle dün Şanghay’daki tesisindeki üretimini durdurdu
Arşiv.

Şangay şehrinde yaşanan Covid-19 krizinde uygulanan kapanma kararı nedeniyle de kentte tedarik sorunları yaşayan Tesla, bu nedenle elektrikli araçlarının parçalarını güvence altına alma sorunları nedeniyle Şangay’daki tesisinde üretimi durdurdu.

Amerikan otomotiv devi, Şangay’daki kapanma ile beraber 22 gün üretimine ara vermiş, ancak 19 Nisan tarihinde kısmi olarak üretime geri dönmüştü. Tesla’da üretimin durması dışında daha önce de sorunlar yaşanmış ve Çin’deki 14 bin 684 aracın geri çağrıldığı açıklanmıştı. Tesla’nın geçtiğimiz haftalarda resmi olarak yaptığı açıklamaya göre 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen bin 850’si ithal, 12 bin 834’ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarında yazılım hatası olduğu belirtilmişti.

Elon Musk uyardı: Japonya bunu yapmazsa er geç yok olacak
HAYAT
Elon Musk uyardı: Japonya bunu yapmazsa er geç yok olacak

Tesla robo taksiler için tarih verdi: Otobüsten daha ucuz olacak
FOTOĞRAF 11
Title
Elon Musk'a göre robo taksi standart bir Tesla elektrikli otomobilden çok farklı olacak.
Title
Direksiyonsuz veya pedalsız üretilecek ve çevresinde oldukça heyecan verici bir çok özellik bulunacak.
Title
Musk, taksinin ana amacının \"Her şeyi hesaba katarak, mil başına en düşük tam olarak kabul edilen maliyeti veya kilometre başına maliyeti elde etmek\" olduğunu söyledi.
Title
Bazı tahminlerimize baktığımızda, robo taksi yolculuğunun bir otobüs biletinden, sübvansiyonlu otobüs biletinden veya sübvansiyonlu metro biletinden daha ucuza mal olacağı görülüyor.
Title
Ancak, robo taksileri çalıştırmanın anahtarı, kendi kendine sürüş teknolojisinde ustalaşmaktır.
Title
Musk, mevcut Tesla'lar için tam bir kendi kendine sürüş sistemi vaat etmek için yıllarını harcadı.
Title
Ancak mevcut yineleme yalnızca belirli koşullarda kendisini sürdürebilir.
Title
Elon Musk, Tesla'nın gerçek bir kendi kendine sürüş sisteminin ne zaman geleceğini tahmin etme işaretini sık sık kaçırdığını kabul etti
Title
Yine de Tesla'nın CEO'su, şirketin nihayet bu yıl içinde gerçek bir kendi kendini süren araba sistemi geliştireceğinden emin.
Title
Şirket, 2023 yılında robo taksileri tanıtmak için resmi bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.
Title
Tesla robo taksiler için tarih verdi: Otobüsten daha ucuz olacak
Tesla'nın bir sonraki büyük projesi, toplu taşımadan daha ucuz olmayı vaat eden kendi kendini süren "robo taksiler" üretmeyi içeriyor. Tesla CEO'su Elon Musk, yeni projesine dair açıklamalar yaparak "2024'te bunun hacimli üretimine ulaşmayı hedeflediğimiz çok güçlü bir ürün olacağını düşünüyorum." diyerek robo taksilerin otobüsten ucuz olacağını vadetti.
Ölümden başka her derde deva

'Ölümden başka
her derde deva'

​Ramazan sonrası talep arttı.
Vaka sayısı sıfırlandı

Vaka sayısı sıfırlandı

İl Sağlık Müdürü açıkladı.
Erdoğan açık ara farkla seçilecek

​Bahçeli: Cumhur İttifakı sandıktan volkan gibi fışkıracak.

​Saklı mekan ilk kez görüntülendi: Herkes görmek için akın etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Rus tehdidine karşı tek yolu açıkladı.

​Market ve bakkallarda satacaklardı: Piyasa değeri 300 bin TL.

​"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

​Trafonun içinde bir kişinin yanmış cesedini buldular.

​Sokakta doğurduğu bebeği poşete koyup terk etti.

​43 kişi öldü, 100'den fazla mahkum firar etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.