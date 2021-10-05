Dünya Teslanın ırkçılığı pahalıya patladı Eski çalışanına 137 milyon dolar ödeyecek
AMERİKA

Tesla'nın ırkçılığı pahalıya patladı: Eski çalışanına 137 milyon dolar ödeyecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın eski çalışanı şirkete ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme siyahi çalışanı haklı buldu. Tesla, eski çalışanı Diaz'a 137 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Teslanın ırkçılığı pahalıya patladı: Eski çalışanına 137 milyon dolar ödeyecek
Maruz kaldığı ırkçılık sonrası tazminat kazanan Owen Diaz

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya mahkemeden ağır bir ceza geldi. NTV'nin haberine göre; Tesla'ya kesilen cezanın sebebi ise şirkette asansör operatörü olarak çalışan bir kişinin maruz kaldığı iş ortamı. Basına yansıyan bilgilere göre Owen Diaz adındaki eski çalışan 2015 yılında şirkette işe başladı. Düşmanca bir iş ortamında çalıştığını belirten Diaz, ırkçlığa maruz kaldığını öne sürdü. Kaliforniya'da görülen davada mahkeme Diaz'ı haklı buldu. Jüri, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

  • Tazminatın 130 milyon doları ceza olarak 6.9 milyon doları ise Diaz'ın yaşadığı stres nedeniyle verildi. Sadece kendisinin değil başka siyahi çalışanların da ırkçılığa maruz kaldığını belirtez Diaz kendisine, "Afrika'ya git" denildiğini aktardı. Diaz dolabında ırkçı karalamalarla karşılaştığını belirtti.

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ŞİRKETLE ANLAŞMADI

ABD'de siyahiler başta olmak üzere azınlıklara ırkçılık yapıldığı haberlere yansıyan bir durum. Büyük şirketler bu suçlamalar ortaya çıktığında mağdurla anlaşma yoluna gidiyor. Tesla daha önce Melvin Berry adındaki bir çalışana yaşadıklarından dolayı 1 milyon dolar ödemişti. Owen Diaz ise şirketin önüne koyduğu zorunlu tahkim metnine imza atmadı. Böylece Diaz'a mahkemeye gitme şansı doğdu. Anlaşmayla 1 milyon dolar alacak olan Diaz, mahkemeden 137 milyon dolar kazandı.


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