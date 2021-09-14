Dünya The Economist dergisi Avrupalılar Müslüman Türkiyeyi ABde istemiyor
AVRUPA

The Economist dergisi: Avrupalılar Müslüman Türkiye'yi AB'de istemiyor

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'nin AB sürecine ilişkin bir makale yayımladı. Avrupalıların Müslüman bir ülke olduğu için Türkiye'nin AB'ye adaylığına karşı olduğunun belirtildiği yazıda, "Avrupalıların çoğu Brüksel'de büyük bir Müslüman ulus istemiyor. Demokratik yeterliliği ne olursa olsun AB'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var" denildi.

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The Economist dergisi: Avrupalılar Müslüman Türkiyeyi ABde istemiyor
Fotoğraf: Arşiv

Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin bir yazı yayımladı.

Yazıda, Türkiye'nin AB'ye uzun yıllardır devam eden sürece rağmen neden kabul edilmediğine dair malumun ilamı yapıldı.

Ensonhaber'in haberine göre, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğu için AB'nin üyeliği istemediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

AB TÜRKİYE'DEN KORKUYOR

Avrupalıların çoğu Brüksel'de büyük bir Müslüman ulus istemiyor. Pek çok Avrupalı seçmen, böyle bir ulusun AB'ye katılması ihtimaline korkuyla bakıyor.

Dolayısıyla, demokratik yeterliliği ne olursa olsun AB'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var. Bunun işaretleri, 2005 yılındaki üyelik müzakerelerinin başlangıcından beri mevcuttu.

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