The Times yazarı "Barış Pınarı"na tek yanlı yaklaşıma isyan etti: Türkleri 'kana susamış' saymakta çok kolaycılar The Times yazarı "Barış Pınarı"na tek yanlı yaklaşıma isyan etti: Türkleri 'kana susamış' saymakta çok kolaycılar İngiliz The Times gazetesi yazarı Sara Tor, "İngiltere'de sınırı aşan pek çok görüş uçuşuyor ve ben bu konuda dilimi daha fazla tutamayacağım" dedi. PKK'nın hem Türklere, hem Kürtlere verdiği zararı gördüğünü vurgulayan Tor, "Yabancılar, bir hükme varmadan önce tarihi ve nihai siyasi amaçları dikkate almalılar. Batılılar Kürt savaşçıları 'zararsız kurtarıcılar', Türkleri ise 'kana susamış' saymakta çok kolaycılar" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 22 Ekim 2019, 15:28 Son Güncelleme: 22 Ekim 2019, 17:18 AA