Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta hakim karşısında

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyon çerçevesinde ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı olan Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, bugün Arnavutluk’un Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısında çıktı.

Özer, Polis eşliğinde mahkeme salonuna getirilirken mahkeme, Elbasan Savcılığı’nın soruşturmanın tutuklu olarak yürütülmesi talebi kabul etti. Mahkeme, suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Türkiye’den gelen heyet Arnavutluk Polis Genel Müdürü ile bir araya geldi



Öte yandan dün öğlen saatlerinde Türkiye İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili Arnavutluk’a gelen heyet yeni atanan Arnavutluk Polis Genel Müdürü ile bir araya geldi. Polisten edinilen bilgiye göre, görüşmede Fatih Özer’in durumu ele alındı.

REKLAM

EKONOMİ Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıldığı ortaya çıktı

DÜNYA Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı

OYNAT 00:33 Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi. Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı' bilgisi paylaşıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



