Dünya THY Fasa seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
AFRİKA

THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları, Fas’a seyahat edecek yolcuları için sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. THY Fas uçuşlarında PRC testi ya da aşı kartı ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.

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Haber Merkezi Diğer
​THY: Fasa seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
Foto/Arşiv

Fas’a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı ancak yolcu sağlık formunun doldurulma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin THY açıklamasında, ''Fas’a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Fas’a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurulma zorunluluğu devam etmektedir. Keyifli seyahatler'' denildi.

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