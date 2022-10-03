THY: Fas'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Fas’a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı ancak yolcu sağlık formunun doldurulma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.
Konuya ilişkin THY açıklamasında, ''Fas’a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Fas’a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurulma zorunluluğu devam etmektedir. Keyifli seyahatler'' denildi.
📌Fas'a Seyahat Edecek Olan Yolcularımızın Dikkatine;
✅Fas'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır.
✅Bağlantıda yer alan yolcu sağlık formunun doldurulma zorunluluğu devam etmektedir. https://t.co/9gjQ8rHHO3
Keyifli seyahatler ✈️
📌Fas'a Seyahat Edecek Olan Yolcularımızın Dikkatine;