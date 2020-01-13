THY, İtalya'daki grev nedeniyle seferlerinden bazılarını iptal etti

Spor

Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi

Transfer çalışmaları için TFF’nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor’a da 40 bin euro ödeyecek.