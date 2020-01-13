Dünya THY, İtalyadaki grev nedeniyle seferlerinden bazılarını iptal etti
AVRUPA

THY, İtalya'daki grev nedeniyle seferlerinden bazılarını iptal etti

Türk Hava Yolları'nın, yarın Roma, Venedik ve Milano'ya yapılması planlanan bazı seferleri, İtalya'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Haber Merkezi AA
Türk Hava Yolları'nın İtalya seferlerinden bazıları iptal.
Türk Hava Yolları'nın İtalya seferlerinden bazıları iptal.

Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, İtalya hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

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  • THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından, "14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872, İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul." paylaşımı yaptı.

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