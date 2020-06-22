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Dünya TikTok kullanıcıları ve K-Pop hayranları Trumpı trolledi
AMERİKA

TikTok kullanıcıları ve K-Pop hayranları Trump'ı 'trolledi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın pandemi günlerinde gerçekleştirdiği ilk mitingde 19 bin kişilik salona katılımın düşüklüğü dikkati çekti. Trump'ın kampanya yöneticisi mitingden önce bir milyondan fazla bilet rezerve edildiğini bildirirken TikTok kullanıcıları ve Kore pop müziği hayranları, miting öncesi koltukların çoğuna rezervasyon yaparak salonun boş kalmasın sağladı.

Haber Merkezi Diğer
Mitinge beklenen katılım olmadı.
Mitinge beklenen katılım olmadı.

New York Times'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde gerçekleştirdiği mitinge katılan gazeteciler salonun yeterince dolu olmadığına dikkati çekti.

Reuters

Trump'ın 2020 Başkanlık Seçimi kampanyasını yürüten Brad Parscale, mitingden önce, pazartesi günü attığı tweette miting için başvuruların bir milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Yeterli kalabalığın olmadığı mitingin ardından Trump kampanya sözcüsü Tim Murtaugh, protestocuların mitinge gelenlerin girmesini engellediğini söyledi. Ancak alandaki gazeteciler protestocu sayısının az olduğunu belirtti.

TikTok ve K-pop hayranları harekete geçti

Mitinge katılımın neden düşük olduğu sorusuna yanıt aranırken sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcıları ve K-pop hayranlarından oluşan bir grup, katılmadıkları halde binlerce bilet rezerve edilmesini sağlayarak bir şaka yaptıklarını duyurdu. Mitinge katılım için cep telefonlarından ücretsiz bilet alınacağı bilgisini öğrenen K-pop hayranları, kendi hesaplarından direktifleri paylaşarak bir çok bilet ayrılmasını sağladı.

K-pop hayranlarının başlattığı hareket kısa süre içinde TikTok uygulamasında yayıldı. TikTok kullanıcıları miting için bilet almanın yollarını gösteren videolar paylaştı. Şaka hareketine katılanlardan YouTuber Elijah Daniel, "Hareket genel olarak TikTok üzerinden yayıldı. K-pop Twitter'ı ve TikTok arasında bir işbirliği var, bilgi paylaşımını çok hızlı yapıyorlar. Videoları öne çıkaracak algoritmalara hakimler" dedi.

Harekete katılan kullanıcıların çoğu 24 ile 28 saat arasında paylaşımlarını sildi. Daniel, "Trump kampanyasının rüzgarı yakalamasını engellemek için paylaşımları sildik. Bu çocuklar çok zeki, her şeyi düşünmüşler" dedi.

Kandırıldınız

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio Cortez, Trump kampanyası yöneticisi Parscale'e bir tweet atarak "TikTok'taki gençler tarafından kandırıldınız" yazdı.

Cortez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aslında sahte bilet rezervasyonu yaparak sizi bir milyon insanın 'beyaz üstünlükçü açık mikrofon etkinliğinizin' COVID-19 zamanında bir arena doldururacağına inandıran TikTok'taki gençler tarafından kandırıldınız"

Trump'ın Tulsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu
DÜNYA
Trump'ın Tulsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu
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