TikTok’ta gördüğü ‘Yardıma ihtiyacım var’ işaretini yapan genç kız kaçırılırken kurtarıldı

Polis 5 Kasım’da yaptığı açıklamada, bir motosiklet sürücüsünün ihbarda bulunarak araçtaki bir kadın yolcunun sosyal medya platformu 'TikTok'ta ev içi şiddeti temsil eden bir el hareketi yaptığını belirtti. Motosiklet sürücüsü, aracın bir erkek tarafından kullanıldığını ve genç kızın endişeli göründüğünü, aracın camından ‘Yardıma ihtiyacım var’ hareketini yaptığını vurguladı.

Yetkililer, motosiklet sürücüsünün aracı takip ederek polise sürekli şüpheli aracın güncel konumunu bildirdiğini açıkladı.





Polis, motosiklet sürücüsüyle sürekli konuştuklarını ve en uygun bölgede trafiği durdurarak şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Genç kız için 2 Kasım günü Kuzey Karolina, Asheville'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

‘YARDIMA İHTİYACIM VAR’ İŞARETİ NEDİR?

Kanada Kadınlar Vakfı tarafından tanıtılan acil durum el işareti, tüm dünyada kadınların gizlice yardım istemesi veya sıkıntıda olduğunu göstermesi için kullanılan bir el işaretidir. Pandemi sırasında zor durumda olan kişilerin dışarıya çıkarak yardım istemesi zorlaştığı için tüm dünyada tanıtılmıştır. Hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış şekilde ve sonra diğer parmakları başparmağın üstüne kapatacak şekilde el kapatılır, dikkat çekmek için bu hareketin yapılmasına devam edilir. Bu hareket tüm dünyada “Yardıma ihtiyacım var” anlamına gelir.

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