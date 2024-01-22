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TIME dergisi İsrail'in dünya çapında desteğini kaybettiğini yazdı: Tek bir ülke ise hala 'olumlu' bakıyor

İşgalci İsrail, 7 Ekim'deki Gazze saldırılarının artık dünya çapında olumsuz yansımasını yaşıyor. TIME dergisi, Siyonist devletin desteğinin azaldığını yazdı. Time'ın "Morning Consult" isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü.

12:25 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.
İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.

Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı. Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi.



Halihazırda İsrail için "negatif" görüşler barındıran Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de de bu ülkeye destek verenlerin oranında ciddi düşüş görüldü.


2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya'da İsrail'e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39'dan yüzde 62'ye, Güney Kore'de yüzde 5'ten yüzde 47'ye, İngiltere'de yüzde 17,1'den yüzde 29,8'e çıktı.



İsrail'e karşı "olumlu" olan tek ülke hala ABD


ABD'nin İsrail'e desteği ise azalmasına rağmen devam etti. İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.


Morning Consult Siyasi İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Sonnet Frisbie, Time'a yaptığı açıklamada, "Bu veriler, İsrail'in şu anda uluslararası toplumda ne kadar zor bir yolda olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.



İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 105 Filistinli öldürüldü, 62 bin 681 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.


Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 164 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

#İsrail
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#Filistin
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