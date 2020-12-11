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Dünya Time dergisine göre yılın kişisi Joe Biden ve Kamala Harris
AMERİKA

Time dergisine göre yılın kişisi Joe Biden ve Kamala Harris

ABD'li Time dergisi, yılın kişisi olarak ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçti. Biden ve Harris'in bu ödüle, 'dünya için iyileşme vizyonlarını paylaşarak Amerikan tarihinin seyrini değiştirdikleri' için layık görüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi AA
Joe Biden ve Kamala Harris
Joe Biden ve Kamala Harris

ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçti.

Derginin Baş Editörü Edward Felsenthal, Biden ve Harris'in "toplumda empati güçlerinin bölücü öfkeden daha güçlü olduğunu göstererek, yas içindeki bir dünya için iyileşme vizyonunu paylaşarak Amerikan tarihinin seyrini değiştirdiği için bu onuru kazandığını" bildirdi.

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Gölge başkan Kamala Harris

Başkan yardımcısının seçilmesi bir ilk

Felsenthal, bu yıl ilk kez bir başkan yardımcısının da eklendiğini belirtti. Time, Güney Koreli pop müzik grubu BTS'yi "Yılın Sanatçısı", Los Angeles Lakers'da forma giyen basketbolcu Lebron James'i de "Yılın Sporcusu" seçti.

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