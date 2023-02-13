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Dünya

Times Meydanı'nda depremde hayatını kaybedenleri anma etkinliği

ABD'de New York eyaletinin Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

10:26 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Times Meydanı'nda anma etkinliği

Times Meydanı'nda anma etkinliği

ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.

Times Meydanı'nın sembollerinden George M. Cohan heykelinin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yaktı ve Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.



Etkinliğe Amerikan-Türk kamuoyundan iş insanları, öğrenciler ve uzun süredir ABD'de yaşayan Türkler ile çok sayıda yabancı da katıldı.

Depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte farkındalık yaratmak amacıyla depremden etkilenenlere acil destek çağrıları da yapıldı.


#ABD
#Asrın felaketi
#depremler
#New York
#Türkiye
#Times Meydanı
1 hour ago
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Times Meydanı'nda depremde hayatını kaybedenleri anma etkinliği
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