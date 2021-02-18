Dünya Timsahın midesinden insan kemikleri çıktı
ASYA

Timsahın midesinden insan kemikleri çıktı

Avustralya'da kayıp balıkçıyı arayan ekipler, çevrede insan kemikleri olduğunu fark edince bölgedeki 4,2 metrelik timsahı uyutarak midesini inceledi. Hayvanın midesinde insan kemikleri bulundu. Kalıntıların, birkaç gündür kayıp olan balıkçı Andrew Heard'a ait olabileceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki kıyılarda devasa timsahlar bulunuyor.
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki kıyılarda devasa timsahlar bulunuyor.

Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletinde yaşayan Andrew Heard, 11 Şubat'ta balık avlamak üzere teknesiyle açıldı.

Heard'a ulaşamayan eşinin, yetkililere başvurmasının ardından balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı.

Hinchinbrook Adası yakınlarında yaşlı adama ait olduğu tahmin edilen alabora halinde balıkçı teknesi bulundu.

Çevrede yapılan incelemelerde insan kalıntılarına rastlanmasının ardından bölgede 4,2 metre uzunluğunda bir timsah görüldü.

Uyutularak incelenen timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı.

Queensland Çevre Dairesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Timsahın karnından çıkan insan kalıntılarının kaybolan balıkçı Heard'a ait olabileceği tahmin ediliyor" ifadesi yer aldı.

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