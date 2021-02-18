Timsahın midesinden insan kemikleri çıktı Avustralya'da kayıp balıkçıyı arayan ekipler, çevrede insan kemikleri olduğunu fark edince bölgedeki 4,2 metrelik timsahı uyutarak midesini inceledi. Hayvanın midesinde insan kemikleri bulundu. Kalıntıların, birkaç gündür kayıp olan balıkçı Andrew Heard'a ait olabileceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi 18 Şubat 2021, 13:53 Son Güncelleme: 18 Şubat 2021, 14:01 Diğer