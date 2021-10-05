Tıp eğitimi hayalleri savcılıkta bitti

ABDULLAH SARİCA

Yabancı uyruklu öğrenciler, tıp fakültesinde eğitim görme vaadiyle dolandırıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, Ankara’da yaklaşık 3 ay önce turizm, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren bir şirket kurdu. Ürdün, Filistin, Tunus gibi ülkelerdeki yaklaşık 200 öğrenciyle temasa geçen şirket yetkilileri, eğitim giderlerinin İsveç Devleti’nin vereceği bursla karşılanacağını söyleyerek Türkiye’de “tıp fakültesinde okuma” vaadinde bulundu. Kişi başı en az 10 bin dolar alarak sözleşme imzaladı.

OKULLAR AÇILDI KAYITLARI YAPILMADI

Türkiye’ye gelen gençler, üniversitelerin kayıt süreleri sona erince dolandırıldıklarını anladı. Öğrenci adaylarından 32’si, Avukat Mehmet Emin Bozyiğit aracılığıyla şirket yetkilileri Irak uyruklu Faisal Ali İsmail Suleman, Lokman Muhammed Suleyman ile Ürdün vatandaşı Haitham Abdallah Dhib hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KAZANÇLARI 5 MİLYON DOLAR

Şirketin yaklaşık 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği iddia edilen şikayet dilekçesinde, “Şirket yetkililerinin mesaj ve konuşmalarında öğrencilere, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda düşük puan alsalar dahi tıp fakültesine kayıtlarının yapılacağı söylenmiştir. Evraklarda Ürdün bayrağı, Ankara Üniversitesi’nin amblemi kullanılarak güven kazanılmaya çalışılmıştır. Öğrenciler kendi ülkelerini bırakarak tıp fakültesi okuma ümidiyle Ankara, İstanbul ve Bursa’ya gelmişlerdir.” ifadeleri yer aldı.