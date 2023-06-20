TIR şoförlüğü tarih oluyor: Çin'de sürücüsüz kamyon test edildi

Otonom kamyon şirketi TuSimple geçtiğimiz günlerde araçta insan olmadan ve insan müdahalesi olmadan tamamen otonom bir yarı kamyon sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, Çin'de ilk sürücüsüz kamyon yolculuğunun başarıyla tamamlandığını belirtti.

125 km'lik otonom sürüş





Şirket, Aralık 2021'de Amerika'nın Arizona eyaletinden bir demir yolu ile Phoenix'teki bir dağıtım merkezi arasında yaklaşık 125 km'lik bir otonom yolculuğunu başarıyla tamamlamıştı.





Halka açık alanda gerçekleşti





TuSimple, Çin'de gerçekleştirdiği sürüşte ise Yangshan Derin Su limanı Park'ından Donghai Köprüsüne kadar halka açık otoyollar ve caddelerde sürüşünü başarıyla tamamladı.





Japonya'da denenmeye başladı





TuSimple'ın, bu ayın başlarında sürücüsüz kamyonlarını Japonya'da test etmeye başladığı ve Asya pazarlarına daha fazla yatırım yaptığı belirtildi.



