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Dünya

TIR şoförlüğü tarih oluyor: Çin'de sürücüsüz kamyon test edildi

Çin menşeli şirket TuSimple, ürettiği otonom yarı otomatik TIR teknolojisini test etti. Firma, halka açık alanda test ettiği TIR sürüşünü başarıyla tamamladı. Peki Şoförsüz TIR nasıl olacak? İşte detaylar...

14:32 . 20/06/2023 Salı
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Şirket, Çin'de ilk sürücüsüz kamyon yolculuğunun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Şirket, Çin'de ilk sürücüsüz kamyon yolculuğunun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Otonom kamyon şirketi TuSimple geçtiğimiz günlerde araçta insan olmadan ve insan müdahalesi olmadan tamamen otonom bir yarı kamyon sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, Çin'de ilk sürücüsüz kamyon yolculuğunun başarıyla tamamlandığını belirtti.

125 km'lik otonom sürüş


Şirket, Aralık 2021'de Amerika'nın Arizona eyaletinden bir demir yolu ile Phoenix'teki bir dağıtım merkezi arasında yaklaşık 125 km'lik bir otonom yolculuğunu başarıyla tamamlamıştı.


Halka açık alanda gerçekleşti


TuSimple, Çin'de gerçekleştirdiği sürüşte ise Yangshan Derin Su limanı Park'ından Donghai Köprüsüne kadar halka açık otoyollar ve caddelerde sürüşünü başarıyla tamamladı.


Japonya'da denenmeye başladı


TuSimple'ın, bu ayın başlarında sürücüsüz kamyonlarını Japonya'da test etmeye başladığı ve Asya pazarlarına daha fazla yatırım yaptığı belirtildi.


#TIR
#Japonya
#Sürücüsüz Araç
1 saat önce
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